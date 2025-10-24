Почему без инноваций в фармацевтике невозможен суверенитет страны

Первый орган управления медицинским делом в России – Аптекарский приказ – был создан еще при Иване Грозном, в 16 веке. Тогда же основали и первую в стране аптеку.

Через полвека открылась государственная лекарская школа, а в середине 18 века распахнул двери для студентов первый в России медицинский факультет Императорского Московского университета. Позже он стал самостоятельным университетом и теперь носит имя всемирно известного русского ученого Ивана Михайловича Сеченова.

И именно открытие первого медицинского факультета стало новым этапом в развитии отечественной фармацевтической отрасли. Так, в 19-м столетии по всей стране начали появляться медицинские университеты и академии. Особый акцент в них делался на хирургии, акушерском и сестринском деле, фармакологии и санитарии.

Получается, что история российской фармацевтики насчитывает уже 500 лет – и за это время она превратилась в самостоятельную отрасль экономики, в которой сейчас трудятся около 200 тысяч человек. А объем рынка показывает ежегодный прирост, и, по прогнозам аналитиков, к концу 2025 года может достигнуть 3 триллионов рублей.

Каждый день ученые – разработчики и фармакологи – изучают влияние различных соединений на организм, чтобы создать новые лекарства. Их труд – это череда больших и малых открытий, которые приближают нас к победе над диабетом, онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

Российские ученые и фармацевтические компании не раз доказывали, что в трудную минуту страна может на них рассчитывать.

Ярким примером стала пандемия COVID-19 и экстренная разработка отечественных вакцин и противовирусных препаратов для лечения болезни, одним из которых стал "Арепливир", созданный российской биофармацевтической компанией "Промомед".

Именно ковид показал, как важно уметь комбинировать фундаментальную науку и промышленную готовность к немедленному началу выпуска лекарств. "Промомед" с этой задачей справился. И после завершения пандемии не сбавляет обороты в развитии отечественной фармацевтики.

КОНВЕЙЕР ИННОВАЦИЙ

В 2025 году "Промомед" отмечает двадцатилетие со дня основания. За это время компания стала одним из самых заметных участников фармацевтического рынка России.

У нее за плечами крупнейшие в мировой практике исследования, создание передового фармацевтического комбината, масштабная локализация полного цикла производства жизненно важных препаратов, разработка и вывод на рынок уникальных инновационных препаратов, портфель патентов, международная экспансия и IPO на Московской бирже.

"Мы параллельно разрабатываем и запускаем десятки препаратов. И мы работаем как конвейер инноваций, создавая решения для лечения социально значимых заболеваний", – рассказала РИА Новости директор по новым продуктам "Промомед" Кира Заславская.

Она пояснила, что компания обеспечивает доступ к самым современным препаратам, которые есть в мире, и создает собственные инновационные препараты, востребованные системой здравоохранения. "Мы не копируем чужие препараты. Даже создавая лекарства на основе известных молекул, мы инвестируем в передовые разработки и создаем собственные технологии для препаратов с улучшенными показателями качества, эффективности и безопасности. А наш основной фокус – это новейшие молекулы", – отметила Заславская.

За последние несколько лет "Промомед" провел около сотни медицинских исследований. Среди них есть и исследования биоэквивалентности, когда компания проверяет, насколько воспроизведенные препараты (дженерики) эквивалентны иностранным предшественникам.

Значимая часть исследований направлена на исследования эффективности и безопасности инновационных препаратов.

Только в 2025 году российская компания вывела на рынок первый в своем классе инновационный препарат "Амбервин Пульмо" для лечения широкого спектра заболеваний дыхательных путей, создала и запустила в продажу препарат нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения "Велгия Эко", в составе которого удалось не использовать никакие консерванты.

Также в арсенале компании "Промомед" – передовой препарат для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа "Тирзетта", который позволяет избавляться от жировых отложений и одновременно укреплять мышечную массу.

А в конце лета компания сообщила, что работает над препаратами для лечения и профилактики ВИЧ, которые повысят качество жизни пациентов с этой инфекцией, – они смогут делать инъекцию раз в несколько месяцев и даже раз в полгода вместо ежедневного приема большого количества таблеток.

Сфера интересов "Промомед" не ограничивается Россией – компания активно развивает сотрудничество с другими странами, выводя препараты на новые рынки. Так, она работает с вьетнамской фармкомпанией "Винафарм" в области производства и распространения лекарств, исследования и синтеза новых молекул.

Также летом "Промомед" подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Мордовией и Бахрейном. А в начале года сообщал о планах выхода на рынок ряда стран Ближнего Востока, например, Ирака.

По словам основателя компании Петра Белого, видимые результаты, которые дает "конвейер инноваций", покажут значимый рост уже в ближайшие несколько лет, до 2028 года. Причина объективна – прохождение клинических и доклинических исследований лекарственного препарата, а также процесс его регистрации регулирующим органом каждой конкретной страны. Но успех — это лишь вопрос времени.

"Истинное импортозамещение заключается именно в развитии отечественных инноваций. Иначе мы всегда будем догоняющими, а люди всегда будут удивляться, что мы научились это делать. Поэтому мы и работаем над новейшими технологиями", – пояснил Белый.

ГЛАВНАЯ ПОДДЕРЖКА – ГОСУДАРСТВО

Как заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, около 85% лекарственных препаратов, зарегистрированных в России за последние полтора года, являются отечественными. И в этом заслуга не только отрасли, но и властей, которые оказывают фармацевтам колоссальную поддержку.

Активная работа медицинских компаний сопровождается государственной политикой импортозамещения, а также национальными проектами в сфере здравоохранения, которые стартовали в 2025 году. В мае вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что на их реализацию в предстоящие 6 лет будет выделено 3,2 триллиона рублей.

Так, первый нацпроект “Продолжительная и активная жизнь” отвечает за увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет, а к 2036 году – до 81 года.

Второй нацпроект – “Новые технологии сбережения здоровья” – направлен на разработку и внедрение отечественных лекарств и медицинских изделий. А в рамках нацпроекта “Семья” запланировано оснащение и переоснащение 120 перинатальных центров, расширение сети женских консультаций и переоснащение детских больниц.

Кроме того, Фонд развития промышленности выделяет льготные кредиты для постройки новых мощностей для разработок инновационных препаратов. Льготные условия финансирования очень помогают участникам рынка в условиях высокой ключевой ставки.

"Это огромная опора для производителей. Без нее было бы крайне сложно построить работающую систему", – говорит Белый.

Существуют и региональные механизмы поддержки. "В Москве прекрасные программы по поддержке развития индустрии. В Мордовии есть хорошие программы. Не будем забывать и то, что у нас на лекарственные средства льготный НДС, который облегчает нагрузку на движение денежных средств", – перечислил он.

По его словам, государство делает очень много для того, чтобы фармацевтическая промышленность развивалась: "И это факт неоспоримый. Без этого мы бы так и остались в состоянии руин". Среди других мер поддержки – сокращение и ускорение бюрократических процедур, в том числе при регистрации новых препаратов.

Государственная поддержка актуальна для фармацевтических компаний именно потому, что у отрасли есть спрос на инновации и новые методы лечения. А эта востребованность, как следствие, порождает рост рынка, подытожила Заславская.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Так зачем же государству и бизнесу инвестировать огромные ресурсы в исследования и разработку лекарств, если их можно купить за рубежом?

Ответ очевиден – потому что на кону здоровье и долголетие людей, а значит – безопасность нации. И опыт санкций, которые затронули многие сферы экономики, показал – лучше вкладывать деньги, время и ресурсы в создание собственных производств. И отдача от вложенных усилий есть.

Во-первых, вернемся к опыту с пандемией, когда компании научились быстрой мобилизации научно-производственных мощностей в кризисе. Кстати, похожий опыт случился в 1959 году в СССР, во время вспышки черной оспы в Москве. Когда стало известно о болезни – столицу закрыли на карантин, а Минздрав увеличил производство вакцин и начал прививать жителей Москвы и Подмосковья. В результате, всего за месяц вакцину получили почти 10 миллионов человек. Чрезвычайные меры министерства, силовых структур и врачей помогли быстро миновать вспышку.

Во-вторых, в ряде направлений, например онкологии и иммунотерапии, российские компании создают конкурентоспособные продукты и платформы, которые адаптированы под национальный рынок и систему здравоохранения.

Так, сейчас команда "Промомед" разрабатывает вакцину от меланомы: планируется, что в 2026 году начнутся первые фазы клинических исследований по этому направлению. "Здесь мы идем в ногу с мировыми лидерами, поскольку дальше, чем мы, не продвинулся пока никто", – рассказал Белый. Помимо качества разрабатываемого препарата, еще одно преимущество вакцины – ее низкая себестоимость благодаря недорогой технологии производства.

А, в-третьих, как уже упоминалось ранее, бизнес ориентируется на импортозамещение, а государство, понимая всю важность, оказывает соответствующие меры поддержки.

Если до 2022 года нам казалось, что ничего страшного не будет, если мы что-то недоисследуем – купим у других, то сегодняшний мир показывает: если страна хочет быть действительно суверенной, она должна максимально обеспечивать себя сама – в первую очередь научными разработками, говорил в недавнем интервью РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников.

А для достижения технологического суверенитета России необходима прочная связь фундаментальной науки и прикладных разработок и производства. Именно этим и занимается компания "Промомед".

Тем более, на паузу времени нет – впереди огромная совместная работа ученых и бизнеса в рамках нового национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", который заработает с начала будущего года.

Этот нацпроект имеет комплексный характер и определяет стратегические направления развития ряда отраслей: химической промышленности, пищевой индустрии, энергетики, медицины, экологии и сельского хозяйства.