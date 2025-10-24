https://ria.ru/20251024/ekonomika-2050380857.html
Набиуллина рассказала о выходе российской экономики из перегрева
24.10.2025
Набиуллина рассказала о выходе российской экономики из перегрева
Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева прошлого года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания... РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева прошлого года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Экономика постепенно выходит из состояния сильного перегрева прошлого года", - сказала она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.