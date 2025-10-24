Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию
24.10.2025
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию - РИА Новости, 24.10.2025
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию
Московские метростроители применили редкую технологию для монтажа тоннелепроходческого комплекса "Ольга", начавшего проходку нового тоннеля на южном участке... РИА Новости, 24.10.2025
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию

Ефимов: для строительства Троицкой линии метро применили уникальную технологию

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Московские метростроители применили редкую технологию для монтажа тоннелепроходческого комплекса "Ольга", начавшего проходку нового тоннеля на южном участке Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Щит "Ольга" уже начал прокладывать левый перегонный тоннель от работающей станции "Новомосковская" до будущей станции "Сосенки". Как рассказал заммэра, его монтаж проведен в экстремально маленькой камере: обычно для щита такого размера требуется котлован длиной более 100 метров, однако "Ольгу" собрали в камере размерами 30 на 25 метров.
"Тоннелепроходческий комплекс удалось вместить в экстремально маленькую камеру благодаря технологии раздельного старта: щит собирали поэтапно, постепенно вводя его в грунт и присоединяя комплектующие. Такой способ применяется крайне редко и требует высокой точности и опыта команды", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Протяженность тоннеля от "Новомосковской" до "Сосенок" превысит 1,6 километра. Проходку предстоит вести в сложных инженерно-геологических условиях: часть пути пройдет под руслом реки.
Ранее о начале строительство второго этапа Троицкой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На участке протяженностью почти 17 километров к 2029 году планируется построить шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки", "Троицк".
