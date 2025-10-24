https://ria.ru/20251024/efimov-2050167598.html
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию - РИА Новости, 24.10.2025
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию
Московские метростроители применили редкую технологию для монтажа тоннелепроходческого комплекса "Ольга", начавшего проходку нового тоннеля на южном участке... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:12:00+03:00
2025-10-24T11:12:00+03:00
2025-10-24T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg
https://ria.ru/20251023/efimov-2049923150.html
https://ria.ru/20251020/efimov-2048942505.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dfcf7948ad9bfb26bc5203d4c5626e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию
Ефимов: для строительства Троицкой линии метро применили уникальную технологию
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Московские метростроители применили редкую технологию для монтажа тоннелепроходческого комплекса "Ольга", начавшего проходку нового тоннеля на южном участке Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Щит "Ольга" уже начал прокладывать левый перегонный тоннель от работающей станции "Новомосковская" до будущей станции "Сосенки". Как рассказал заммэра, его монтаж проведен в экстремально маленькой камере: обычно для щита такого размера требуется котлован длиной более 100 метров, однако "Ольгу" собрали в камере размерами 30 на 25 метров.
"Тоннелепроходческий комплекс удалось вместить в экстремально маленькую камеру благодаря технологии раздельного старта: щит собирали поэтапно, постепенно вводя его в грунт и присоединяя комплектующие. Такой способ применяется крайне редко и требует высокой точности и опыта команды", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Протяженность тоннеля от "Новомосковской" до "Сосенок" превысит 1,6 километра. Проходку предстоит вести в сложных инженерно-геологических условиях: часть пути пройдет под руслом реки.
Ранее о начале строительство второго этапа Троицкой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На участке протяженностью почти 17 километров к 2029 году планируется построить шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки", "Троицк".