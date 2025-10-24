Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Московские метростроители применили редкую технологию для монтажа тоннелепроходческого комплекса "Ольга", начавшего проходку нового тоннеля на южном участке Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Щит "Ольга" уже начал прокладывать левый перегонный тоннель от работающей станции "Новомосковская" до будущей станции "Сосенки". Как рассказал заммэра, его монтаж проведен в экстремально маленькой камере: обычно для щита такого размера требуется котлован длиной более 100 метров, однако "Ольгу" собрали в камере размерами 30 на 25 метров.

"Тоннелепроходческий комплекс удалось вместить в экстремально маленькую камеру благодаря технологии раздельного старта: щит собирали поэтапно, постепенно вводя его в грунт и присоединяя комплектующие. Такой способ применяется крайне редко и требует высокой точности и опыта команды", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Протяженность тоннеля от "Новомосковской" до "Сосенок" превысит 1,6 километра. Проходку предстоит вести в сложных инженерно-геологических условиях: часть пути пройдет под руслом реки.