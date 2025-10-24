Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Юго-Восточном административном округе с начала реализации программы реновации жилого фонда Москвы под заселение передали 60 новостроек совокупной жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В рамках реализации программы реновации на юго-востоке столицы возвели 64 новостройки в девяти районах. Из них 60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров уже передали под заселение. В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, в этих домах более 16 тысяч квартир. Больше всего новостроек передали под переезд по программе реновации в Люблине и Кузьминках – по 18. В Выхино-Жулебине под заселение передали шесть домов, в Нижегородском районе – пять. Всего же в ЮВАО предстоит расселить 818 домов, новые квартиры получат более 164 тысяч человек.