Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/efimov-2050154509.html
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек - РИА Новости, 24.10.2025
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек
В Юго-Восточном административном округе с начала реализации программы реновации жилого фонда Москвы под заселение передали 60 новостроек совокупной жилой... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:12:00+03:00
2025-10-24T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg
https://ria.ru/20251023/efimov-2049923150.html
https://ria.ru/20251023/efimov-2049920993.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_931a8565b6109a66f9fc67ec315eaf48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек

Ефимов: на юго-востоке Москвы под заселение по реновации передали 60 новостроек

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Юго-Восточном административном округе с начала реализации программы реновации жилого фонда Москвы под заселение передали 60 новостроек совокупной жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках реализации программы реновации на юго-востоке столицы возвели 64 новостройки в девяти районах. Из них 60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров уже передали под заселение. В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ефимов: длина нового метротоннеля на Троицкой линии превысит 1,6 километра
23 октября, 11:12
Как указывается в сообщении, в этих домах более 16 тысяч квартир. Больше всего новостроек передали под переезд по программе реновации в Люблине и Кузьминках – по 18. В Выхино-Жулебине под заселение передали шесть домов, в Нижегородском районе – пять. Всего же в ЮВАО предстоит расселить 818 домов, новые квартиры получат более 164 тысяч человек.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ефимов: 18 домов для программы реновации возвели в Москве в сентябре
23 октября, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала