https://ria.ru/20251024/efimov-2050154509.html
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек - РИА Новости, 24.10.2025
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек
В Юго-Восточном административном округе с начала реализации программы реновации жилого фонда Москвы под заселение передали 60 новостроек совокупной жилой... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:12:00+03:00
2025-10-24T09:12:00+03:00
2025-10-24T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg
https://ria.ru/20251023/efimov-2049923150.html
https://ria.ru/20251023/efimov-2049920993.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_931a8565b6109a66f9fc67ec315eaf48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в ЮВАО с начала реновации под заселение передали 60 новостроек
Ефимов: на юго-востоке Москвы под заселение по реновации передали 60 новостроек
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Юго-Восточном административном округе с начала реализации программы реновации жилого фонда Москвы под заселение передали 60 новостроек совокупной жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках реализации программы реновации на юго-востоке столицы возвели 64 новостройки в девяти районах. Из них 60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров уже передали под заселение. В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в этих домах более 16 тысяч квартир. Больше всего новостроек передали под переезд по программе реновации в Люблине и Кузьминках – по 18. В Выхино-Жулебине под заселение передали шесть домов, в Нижегородском районе – пять. Всего же в ЮВАО предстоит расселить 818 домов, новые квартиры получат более 164 тысяч человек.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.