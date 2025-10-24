Десятков: дороги и съезд на МСД построят на востоке Москвы

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти полтора километра дорог и съезд на Московский скоростной диаметр построят на востоке Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Он уточнил, что работы по обновлению улично-дорожной сети пройдут в бывшей промзоне "Калошино".

"Транспортную доступность Метрогородка повысят за счет обновления более 300 метров Открытого шоссе, а также участков от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277 общей протяженностью более 700 метров. Кроме того, в районе Пермской улицы появится новый въезд/выезд на Московский скоростной диаметр", – приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.

В сообщении подчеркивается, что в настоящее время осуществляется проектирование, а сами строительно-монтажные работы планируется выполнить к 2028 году.