Из Чувашии отправили пять фур с гумпомощью участникам СВО

Пять фур гуманитарного груза с мотоциклами, квадрокоптерами и стройматериалами отправили участникам специальной военной операции из Чувашии, сообщил глава...
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Пять фур гуманитарного груза с мотоциклами, квадрокоптерами и стройматериалами отправили участникам специальной военной операции из Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев.
"Отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В состав пяти фур вошло всё самое необходимое по заявкам наших бойцов: мотоциклы, квадрокоптеры, стройматериалы и оргтехника, чтобы поддержать их в бою и ускорить общую Победу", - написал Николаев в своем Telegram-канале
.
По его словам, только осенью из Чувашии отправили уже более 20 грузов, в составе которых автомобили повышенной проходимости, мотоциклы, пиломатериалы и лесоматериалы, автошины, аккумуляторы, маскировочные сети и многое другое.
"Не забываем и соотечественников: в подшефный Бердянский район Запорожской области ушла большая партия для школ, культурных и спортивных учреждений — канцелярия, настольные игры, книги, инвентарь и техника", - добавил глава республики.