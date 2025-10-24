Из Чувашии отправили пять фур с гумпомощью участникам СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Пять фур гуманитарного груза с мотоциклами, квадрокоптерами и стройматериалами отправили участникам специальной военной операции из Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев.

По его словам, только осенью из Чувашии отправили уже более 20 грузов, в составе которых автомобили повышенной проходимости, мотоциклы, пиломатериалы и лесоматериалы, автошины, аккумуляторы, маскировочные сети и многое другое.