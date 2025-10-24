Рейтинг@Mail.ru
Из Чувашии отправили пять фур с гумпомощью участникам СВО - РИА Новости, 24.10.2025
16:33 24.10.2025
Из Чувашии отправили пять фур с гумпомощью участникам СВО
Из Чувашии отправили пять фур с гумпомощью участникам СВО
надежные люди
запорожская область
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
спецоперация
запорожская область
чувашская республика (чувашия)
запорожская область, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), спецоперация
Надежные люди, Запорожская область, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия), Спецоперация
Пять фур гуманитарного груза с мотоциклами, квадрокоптерами и стройматериалами отправили участникам специальной военной операции из Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Пять фур гуманитарного груза с мотоциклами, квадрокоптерами и стройматериалами отправили участникам специальной военной операции из Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев.
"Отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В состав пяти фур вошло всё самое необходимое по заявкам наших бойцов: мотоциклы, квадрокоптеры, стройматериалы и оргтехника, чтобы поддержать их в бою и ускорить общую Победу", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, только осенью из Чувашии отправили уже более 20 грузов, в составе которых автомобили повышенной проходимости, мотоциклы, пиломатериалы и лесоматериалы, автошины, аккумуляторы, маскировочные сети и многое другое.
"Не забываем и соотечественников: в подшефный Бердянский район Запорожской области ушла большая партия для школ, культурных и спортивных учреждений — канцелярия, настольные игры, книги, инвентарь и техника", - добавил глава республики.
Маскировочные сети, отправленные в Магадан из Северо-Эвенского округа Магаданской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Волонтеры отправили маскировочные сети на СВО из отдаленного округа Колымы
