Чернышенко рассказал, повлияют ли санкции ЕС на туризм в России

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Чувствительного влияния на туризм в России санкции из 19-го пакета Евросоюза не окажут, поток туристов из стран объединения в РФ не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов, прокомментировал европейские санкции вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.
"ЕС продолжает практику введения санкций против своих же граждан. Сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов. Организованных туристов практически нет. Исходя из этого, чувствительного влияния на туризм в нашей стране эти санкции не окажут", - сказал Чернышенко, слова которого цитирует его аппарат.
"С другой стороны, мы прекрасно знаем, что жители европейских стран любят путешествовать в Россию. Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и многие другие направления всегда пользовались огромной популярностью у европейцев", - добавил он.
Он также выразил надежду на то, что индивидуальные европейские туристы, если захотят приехать в Россию, получат помощь и поддержку со стороны российских туристических компаний.
