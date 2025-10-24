Чернышенко рассказал, повлияют ли санкции ЕС на туризм в России

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Чувствительного влияния на туризм в России санкции из 19-го пакета Евросоюза не окажут, поток туристов из стран объединения в РФ не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов, прокомментировал европейские санкции вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он также выразил надежду на то, что индивидуальные европейские туристы, если захотят приехать в Россию, получат помощь и поддержку со стороны российских туристических компаний.