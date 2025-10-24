Слесарное мастерство продемонстрируют финалисты чемпионата "Профессионалы"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Финалисты чемпионата "Профессионалы" в компетенции "Слесарная работа с металлом" продемонстрируют критически важные для развития российского машиностроения навыки - от лазерной резки до сборки сложных конструкций, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Финал стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября.

"Современное слесарное искусство давно вышло за рамки работы с напильником и молотком. Сейчас это – синтез цифровых технологий, инженерного мышления и практического мастерства", – приводится в сообщении комментарий главного эксперта компетенции Василия Смирнова.

В рамках конкурсного задания участники создадут инструментальный бокс, демонстрируя весь цикл производства – от работы с чертежами в системе "Компас" до лазерной резки, гибки металла и финальной сборки. Особое внимание будет уделено бережливому производству и организации труда.

"Несколько лет назад один из призеров финала чемпионата был приглашен на работу на одно из ведущих из ведущих предприятий оборонной промышленности страны. Затем с этого предприятия поступил запрос на таких же специалистов – с "золотыми руками". Этот случай иллюстрирует, как участие в соревнованиях становится эффективным социальным лифтом, соединяя талантливую молодежь с ведущими работодателями", – приводит пример Смирнов.

Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.