Рейтинг@Mail.ru
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство парикмахера - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
18:20 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/chempionat-2050452771.html
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство парикмахера
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство парикмахера - РИА Новости, 24.10.2025
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство парикмахера
Безграничные возможности для творчества участников открывает компетенция "Парикмахерское искусство" на финале чемпионата "Профессионалы", который стартует в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:20:00+03:00
2025-10-24T18:20:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050450473_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_ea198bd9a87d97be3f66fae4d09ba6f7.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050450473_51:0:1188:853_1920x0_80_0_0_f7a7c4ef8862af37de108cd67ffc79c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство парикмахера

Парикмахеры-виртуозы будут соревноваться в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияФиналисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство парикмахера
Финалисты чемпионата Профессионалы покажут мастерство парикмахера - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство парикмахера
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Безграничные возможности для творчества участников открывает компетенция "Парикмахерское искусство" на финале чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, рассказала главный эксперт компетенции Юлия Мащенко.
"Спрос на парикмахерские услуги не только стабилен, но и очень высок. Современные технологии проникают во все сферы нашей жизни, в том числе и в индустрию красоты. На сегодняшний день одними из трендов развития парикмахерского искусства являются компьютерный анализ кожи головы и волос, а также программы по подбору стрижек и окрашивания", привели слова Мащенко в пресс-службе Института развития профессионального образования.
Конкурсные задания финала чемпионата потребуют от участников виртуозного владения всем спектром навыков: от классических стрижек и окрашивания до создания сложных свадебных образов в командной работе с визажистами.
"Конкурсанты – это мастера, которые готовы приступить к работе в салонах красоты очень высокого уровня. Они обладают всеми современными навыками во всех направлениях парикмахерского искусства", – уверена главный эксперт.
Чемпионат "Профессионалы" проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.
Финал чемпионата в 2025 году проводится по трем тематическим блокам компетенций в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге – образование, медицина, сервис, производство и инженерные технологии.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала