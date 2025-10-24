Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство парикмахера

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Безграничные возможности для творчества участников открывает компетенция "Парикмахерское искусство" на финале чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, рассказала главный эксперт компетенции Юлия Мащенко.

"Спрос на парикмахерские услуги не только стабилен, но и очень высок. Современные технологии проникают во все сферы нашей жизни, в том числе и в индустрию красоты. На сегодняшний день одними из трендов развития парикмахерского искусства являются компьютерный анализ кожи головы и волос, а также программы по подбору стрижек и окрашивания", привели слова Мащенко в пресс-службе Института развития профессионального образования.

Конкурсные задания финала чемпионата потребуют от участников виртуозного владения всем спектром навыков: от классических стрижек и окрашивания до создания сложных свадебных образов в командной работе с визажистами.

"Конкурсанты – это мастера, которые готовы приступить к работе в салонах красоты очень высокого уровня. Они обладают всеми современными навыками во всех направлениях парикмахерского искусства", – уверена главный эксперт.

Чемпионат "Профессионалы" проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.

Финал чемпионата в 2025 году проводится по трем тематическим блокам компетенций в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге – образование, медицина, сервис, производство и инженерные технологии.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.