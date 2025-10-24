Стоит ли покупать iPhone 17: сравнение цен, характеристик и альтернатив

Мы проанализировали всю линейку iPhone 17, сравнили ее с прошлым поколением и основными конкурентами на Android. Кому стоит покупать iPhone 17 прямо сейчас, кому выгоднее взять iPhone 16 Pro, а кому лучше подождать снижения цен — в материале РИА Новости.

Что нового в iPhone 17: ключевые характеристики

Главные апгрейды базовой модели:

Экран 6.3" с частотой 120 Гц (впервые в базе)

Обе камеры по 48 Мп (раньше была 12 Мп ультраширик)

Фронтальная камера 18 Мп (вместо 12 Мп)

Процессор A19

Батарея 3692 мАч (прирост ~4%)

Быстрая зарядка 60 Вт

Сравнение всей линейки iPhone 17

Характеристики iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Экран 6,3" OLED 120 Гц 6,5" OLED 120 Гц 6,3" OLED 120 Гц 6,9" OLED 120 Гц Процессор A19 A19 Pro (5 GPU) A19 Pro (6 GPU) A19 Pro (6 GPU) Память (ОЗУ) 8 ГБ 8 ГБ 12 ГБ 12 ГБ Накопитель 256/512 ГБ 256/512 ГБ 256/512 ГБ 1 ТБ 256/512 ГБ 1/2 ТБ Камеры 48+48 Мп 48 Мп (одна) 48+48+48 Мп 48+48+48 Мп Телефото Нет Нет 4× оптический зум 4× оптический зум Фронтальная 18 Мп 18 Мп 18 Мп 18 Мп Батарея 3692 мАч 3149 мАч 4252 мАч 5088 мАч Корпус Алюминий Титан Алюминий Алюминий Толщина 7,95 мм 5,6 мм 8,25 мм 8,25 мм Вес 177 г ~150 г ~199 г ~221 г Цена в РФ от 90 000 рублей от 125 000 рублей от 135 000 рублей от 145 000 рублей

Главные новшества: что реально улучшилось

Каждый год Apple обещает значительные апгрейды устройств. В случае с iPhone 17 улучшения действительно есть. Разбираемся, какие технологии действительно влияют на повседневный опыт, а какие — больше для галочки в презентации.

ProMotion во всей линейке

Дисплеи с частотой обновления 120 Гц теперь не только в линейке Pro, но и в базовых iPhone 17. Это значит, что интерфейс стал гораздо плавнее — прокрутка, анимации и игры выглядят естественнее. Кроме того, адаптивная частота помогает экономить заряд: экран автоматически снижает герцовку до 1–10 Гц при просмотре фото или чтении.

Новый фронтальный модуль камеры

Apple переработала блок фронтальной камеры: теперь 18-мегапиксельный сенсор поддерживает функцию Center Stage и съемку видео в 4K. Благодаря большему сенсору и новому алгоритму HDR портреты выглядят натуральнее, а автофокус работает быстрее, даже при слабом освещении.

Ceramic Shield 2

Apple заявляет еще большую устойчивость новых iPhone к царапинам и падениям. В основе — новое стекло с нанокерамическими кристаллами, устойчивыми к микроповреждениям Ceramic Shield 2. Однако стоит учитывать, что мелкие царапины все еще возможны.

Адаптивный режим батареи на базе AI

iOS 26 использует машинное обучение, чтобы подстраивать заряд под привычки пользователя. Если вы заряжаете телефон по ночам, система запоминает это и удерживает уровень на 80 % до рассвета, продлевая срок службы аккумулятора.

Wi-Fi 7 и Bluetooth 6

Скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 7 — до 46 Гбит/с. Также увеличилась стабильность соединения и снижены задержки.

Apple Intelligence

Фирменный AI дебютировал с серией iPhone 17, но в России он практически недоступен. Пока функции вроде генерации текста и анализа почты работают только на иностранных языках.

iPhone 17 против iPhone 16: стоит ли доплачивать

Apple улучшила многие характеристики: добавила долгожданный 120-герцовый экран и пару умных функций, но революции, как это часто бывает, не случилось. Разберемся, стоит ли переплачивать за такое обновление.

Параметр iPhone 17 iPhone 16 Экран 6,3" OLED 120 Гц 6,1" OLED 60 Гц Яркость 3000 нит 2000 нит Процессор A19 (3 нм) A18 (3 нм) ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ Основная камера 48 Мп f/1.6 48 Мп f/1.6 Ультраширик 48 Мп f/2.2 12 Мп f/2.2 Фронтальная камера 18 Мп f/1.9 12 Мп f/1.9 Батарея 3692 мАч 3561 мАч Зарядка 60 Вт 45 Вт Стекло Ceramic Shield 2 Ceramic Shield Always-On Да Нет Цена (окт. 2025) 90 000 рублей 65 000 рублей Цена на старте 109 990 рублей 89 990 рублей

Разница между iPhone 16 и iPhone 17 в среднем около 35 000 рублей. Доплачивая эту сумму, вы получаете 120-герцовый дисплей, новый ультраширик на 48 Мп, обновленную фронтальную камеру 18 Мп, поддержкой Central Stage и возможности записи видео в 4K. Также будет поддержка 60 Вт быстрой зарядки и поддержка функции Always-On-Display.

При этом основная камера осталась прежней. Обновление процессора хоть и произошло, но заметно будет исключительно "на бумаге".

Кому выгодно обновляться

Вот несколько случаев, когда обновление на новую линейку iPhone действительно оправдано.

Переход с iPhone 13 или старше

В iPhone 13 использовался процессор A15. Если вы обладатель этого айфона или модели старшей версии, апгрейд будет действительно заметным.

Необходимость плавности анимаций

Семнадцатая линейка айфонов получила функцию ProMotion, которая действительно заметно улучшает пользовательский опыт при использовании смартфона.

Николай Поздникин, основатель онлайн-магазина умной техники и смартфонов SmartSpace: "Если говорить об ожиданиях покупателей, то сейчас, на первых порах, многие берут 17-ю серию скорее "для галочки" — чтобы просто иметь новинку. По наблюдениям, лишь небольшая часть клиентов действительно разбирается в характеристиках. Для многих покупка — это вопрос имиджа, не столько технической необходимости, сколько внутреннего удовлетворения. В этом, конечно, нет ничего плохого — айфон давно стал элементом личного статуса".

Частое использование фронтальной камеры

Камера в iPhone 17 действительно значительно улучшилась. Если вы снимаете блоги или по работе часто используете видеозвонки, обновление действительно будет заметным.

Сравнение с iPhone 16 Pro: неожиданный вердикт

С выходом iPhone 17 граница между обычной и Pro-серией заметно стерлась. Сравним новинку с прошлогодним флагманским iPhone 16 Pro.

Параметр iPhone 17 iPhone 16 Pro Цена (октябрь 2025) 90 000 рублей 105 000 рублей Экран 6,3" OLED 120 Гц 6,3" OLED 120 Гц Процессор A19 A19 ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ Камеры 2 камеры (48 + 48 Мп) 3 камеры (48 + 48 + 48 Мп) Телефото Нет 4× оптический зум Батарея 3692 мАч 4252 мАч Корпус Алюминий Титан Стекло Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 1 Время работы До 30 ч видео До 33 ч видео Вес 177 г 199 г

За доплату всего 15 000 рублей к iPhone 17, iPhone 16 Pro дает ощутимый прирост в возможностях:

Три камеры. Одна из которых – с 4х-кратным оптическим зумом

Корпус из титана

Емкость аккумулятора на 15% больше

12 Гб ОЗУ против 8 Гб

Процессор A19 Pro

Выбирая между iPhone 17 и iPhone 16 Pro Max, важно понимать: новинка из свежей линейки — это современный, легкий и сбалансированный смартфон, идеально подходящий для повседневных задач, общения и контента. iPhone 17 весит всего 177 г и удобно лежит в руке благодаря компактному корпусу с экраном 6,3 дюйма — впервые с ProMotion-дисплеем в обычной модели.

В то же время iPhone 16 Pro Max остается настоящим флагманом с запасом прочности и мощности на годы вперед. Он крупнее (6,9 дюйма) и ощутимо тяжелее (226 г), но компенсирует это увеличенной батареей, титановой рамой и продвинутой системой камер. Это устройство не про легкость, а про максимум возможностей. Оно будет актуальным еще несколько поколений.

Реальная стоимость iPhone 17 в России: цены и прогнозы

На данный момент официальных продаж iPhone в России нет, но это не мешает новинке продаваться через параллельный импорт. После сентябрьского старта iPhone 17 быстро появился у крупных ритейлеров и на маркетплейсах — и уже успел заметно подешеветь.

На старте продаж базовая версия iPhone 17 (256 ГБ) стоила около 109 990 рублей, через месяц – 103 000 рублей, а еще позднее можно было найти предложения меньше, чем за 90 000 рублей. В конце октября 2025 года iPhone 17 можно приобрести за 85 000 — 93 000 рублей. Если вы планируете обновить iPhone, учитывайте, что к Новому году смартфон может наоборот вырасти в цене. При возможности отложите покупку на начало 2026 года.

На стоимость iPhone влияет множество факторов. Во-первых, рынок насытился товарами, что позволило стабилизировать цену. Во-вторых, в России многие предпочитают Pro-версии айфонов.

Николай Поздникин, основатель онлайн-магазина умной техники и смартфонов SmartSpace: "Конечно, курс доллара тоже сильно влияет, однако все равно заметно, что цены на новую линейку айфонов скорректировали. Тем, кто не может без проблем поменять телефон на новую 17-ю серию, стоит обратить внимание на 15-ю и 16-ю, которые стали дешевле, но по характеристикам не сильно уступают новому. В остальном, безусловно, iPhone 17 — это новый девайс, который придется по вкусу ценителям яблочной техники".

Также на стоимость влияют и колебания курса. Даже небольшие изменения могут заметно повлиять на стоимость смартфонов в новой поставке.

"Цены, скорее всего, в ближайшее время падать не будут. Традиционно в декабре наблюдается рост — из-за курса доллара, предновогодних закупок и повышенного спроса. По опыту прошлых лет, снижение начинается после январских праздников — примерно с февраля, и в марте рынок выходит на стабильные значения. Так, например, iPhone 16 Pro Max уже полгода держится на уровне около 100 тысяч рублей, и с 17-й серией, вероятно, будет похожая ситуация".

Альтернативы iPhone 17: что выбрать вместо

Если новинка от Apple — не впечатлила, можно выбрать другие варианты, как на iOS, так и на Android.

Модель Цена в РФ Экран Процессор Камеры iPhone 17 90 000 рублей 6,3" 120 Гц A19 48 + 48 Мп iPhone 16 Pro 87 000 рублей 6,3" 120 Гц A18 Pro 48 + 48+12 Мп iPhone 16 65 000 рублей 6,1" 60 Гц A18 48 + 12 Мп Samsung Galaxy S25 Ultra 110 000 рублей 6,8" 120 Гц Snapdragon 8 Elite 200 + 50 + 12 + 10 Мп Xiaomi 15 Pro 75 000 рублей 6,73" 120 Гц Snapdragon 8 Elite 50 + 50 + 50 Мп (Leica) Google Pixel 10 Pro 85 000 рублей 6,8" 120 Гц Google Tensor G5 50 + 48 + 48 Мп OnePlus 13 70 000 рублей 6,82" 120 Гц Snapdragon 8 Elite 50 + 50 + 50 Мп

Недостатки iPhone 17: о чем молчит Apple

Каждое обновление iPhone — это не только улучшения, но и компромиссы. iPhone 17 не стал исключением: некоторые новшества обернулись спорными решениями.

Сомнительная прочность Ceramic Shield 2

Apple заявила, что Ceramic Shield 2 в три раза устойчивее к царапинам, но в реальности это обернулось компромиссом. Да, экран теперь меньше подвержен микроповреждениям, но стал более хрупким при падениях.

По отзывам пользователей и тестам блогеров, iPhone 17 трескается даже при падении с высоты 50-60 см, тогда как iPhone 16 переживал это без последствий.

Отсутствие Apple Intelligence в России

Одна из новых разработок — Apple Intelligence — в России не работает. Из-за региональных ограничений недоступны улучшенная Siri, генерация изображений, умные ответы и расшифровка звонков.

При этом часть оперативной памяти зарезервирована под AI-процессы и просто простаивает. Перспектив запуска нет — Apple не упоминает Россию даже в списках будущих регионов.

Чек-лист при покупке

Ниже — порядок действий для установления, что купленное устройство оригинальное и новое.

Серийный номер

Проверьте на checkcoverage.apple.com

Статус должен быть: "Действительный, неактивированный"

Если устройство уже активировано — это не новый iPhone

Состояние батареи

Настройки – Аккумулятор – Состояние аккумулятора

У нового телефона – 100 %

Если меньше 98 %, устройство либо использовалось, либо долго хранилось без зарядки

iCloud

Настройки – Apple ID

Поле должно быть пустым – iPhone не должен быть привязан к чужому аккаунту

При малейших сомнениях просите продавца выйти из учетной записи на ваших глазах

IMEI

Проверьте на imeipro.info или imei.info

Убедитесь, что устройство не в черном списке (не украдено, не заблокировано оператором)

Комплектация

Коробка, кабель USB-C, скрепка для SIM, документация

На новом устройстве должны быть защитные пленки на корпусе и дисплее

Выводы: стоит ли покупать iPhone 17 прямо сейчас

iPhone 17 — удачное обновление, но оправдано не для всех. Перед покупкой важно взвесить за и против. Если у вас iPhone 13 и старше — апгрейд оправдан: прирост скорости, автономности и характеристик дисплея будет ощутимым. Для владельцев iPhone 15 или 16 разница с новинкой будет минимальной.