Стоит ли покупать iPhone 17: сравнение цен, характеристик и альтернатив
Цены на iPhone 17 в России: стоит ли покупать
Стоит ли покупать iPhone 17: сравнение цен, характеристик и альтернатив
Мы проанализировали всю линейку iPhone 17, сравнили ее с прошлым поколением и основными конкурентами на Android. Кому стоит покупать iPhone 17 прямо сейчас,... РИА Новости, 24.10.2025
Мы проанализировали всю линейку iPhone 17, сравнили ее с прошлым поколением и основными конкурентами на Android. Кому стоит покупать iPhone 17 прямо сейчас, кому выгоднее взять iPhone 16 Pro, а кому лучше подождать снижения цен — в материале РИА Новости.
Что нового в iPhone 17: ключевые характеристики
Главные апгрейды базовой модели:
- Экран 6.3" с частотой 120 Гц (впервые в базе)
- Обе камеры по 48 Мп (раньше была 12 Мп ультраширик)
- Фронтальная камера 18 Мп (вместо 12 Мп)
- Процессор A19
- Батарея 3692 мАч (прирост ~4%)
- Быстрая зарядка 60 Вт
Сравнение всей линейки iPhone 17
Характеристики
iPhone 17
iPhone Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
Экран
6,3" OLED 120 Гц
6,5" OLED 120 Гц
6,3" OLED 120 Гц
6,9" OLED 120 Гц
Процессор
A19
A19 Pro (5 GPU)
A19 Pro (6 GPU)
A19 Pro (6 GPU)
Память (ОЗУ)
8 ГБ
8 ГБ
12 ГБ
12 ГБ
Накопитель
256/512 ГБ
256/512 ГБ
256/512 ГБ
1 ТБ
256/512 ГБ
1/2 ТБ
Камеры
48+48 Мп
48 Мп (одна)
48+48+48 Мп
48+48+48 Мп
Телефото
Нет
Нет
4× оптический зум
4× оптический зум
Фронтальная
18 Мп
18 Мп
18 Мп
18 Мп
Батарея
3692 мАч
3149 мАч
4252 мАч
5088 мАч
Корпус
Алюминий
Титан
Алюминий
Алюминий
Толщина
7,95 мм
5,6 мм
8,25 мм
8,25 мм
Вес
177 г
~150 г
~199 г
~221 г
Цена в РФ
от 90 000 рублей
от 125 000 рублей
от 135 000 рублей
от 145 000 рублей
Главные новшества: что реально улучшилось
Каждый год Apple обещает значительные апгрейды устройств. В случае с iPhone 17 улучшения действительно есть. Разбираемся, какие технологии действительно влияют на повседневный опыт, а какие — больше для галочки в презентации.
ProMotion во всей линейке
Дисплеи с частотой обновления 120 Гц теперь не только в линейке Pro, но и в базовых iPhone 17. Это значит, что интерфейс стал гораздо плавнее — прокрутка, анимации и игры выглядят естественнее. Кроме того, адаптивная частота помогает экономить заряд: экран автоматически снижает герцовку до 1–10 Гц при просмотре фото или чтении.
Новый фронтальный модуль камеры
Apple переработала блок фронтальной камеры: теперь 18-мегапиксельный сенсор поддерживает функцию Center Stage и съемку видео в 4K. Благодаря большему сенсору и новому алгоритму HDR портреты выглядят натуральнее, а автофокус работает быстрее, даже при слабом освещении.
Apple заявляет еще большую устойчивость новых iPhone к царапинам и падениям. В основе — новое стекло с нанокерамическими кристаллами, устойчивыми к микроповреждениям Ceramic Shield 2. Однако стоит учитывать, что мелкие царапины все еще возможны.
Адаптивный режим батареи на базе AI
iOS 26 использует машинное обучение, чтобы подстраивать заряд под привычки пользователя. Если вы заряжаете телефон по ночам, система запоминает это и удерживает уровень на 80 % до рассвета, продлевая срок службы аккумулятора.
Скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 7 — до 46 Гбит/с. Также увеличилась стабильность соединения и снижены задержки.
Фирменный AI дебютировал с серией iPhone 17, но в России он практически недоступен. Пока функции вроде генерации текста и анализа почты работают только на иностранных языках.
iPhone 17 против iPhone 16: стоит ли доплачивать
Apple улучшила многие характеристики: добавила долгожданный 120-герцовый экран и пару умных функций, но революции, как это часто бывает, не случилось. Разберемся, стоит ли переплачивать за такое обновление.
Параметр
iPhone 17
iPhone 16
Экран
6,3" OLED 120 Гц
6,1" OLED 60 Гц
Яркость
3000 нит
2000 нит
Процессор
A19 (3 нм)
A18 (3 нм)
ОЗУ
8 ГБ
8 ГБ
Основная камера
48 Мп f/1.6
48 Мп f/1.6
Ультраширик
48 Мп f/2.2
12 Мп f/2.2
Фронтальная камера
18 Мп f/1.9
12 Мп f/1.9
Батарея
3692 мАч
3561 мАч
Зарядка
60 Вт
45 Вт
Стекло
Ceramic Shield 2
Ceramic Shield
Always-On
Да
Нет
Цена (окт. 2025)
90 000 рублей
65 000 рублей
Цена на старте
109 990 рублей
89 990 рублей
Разница между iPhone 16 и iPhone 17 в среднем около 35 000 рублей. Доплачивая эту сумму, вы получаете 120-герцовый дисплей, новый ультраширик на 48 Мп, обновленную фронтальную камеру 18 Мп, поддержкой Central Stage и возможности записи видео в 4K. Также будет поддержка 60 Вт быстрой зарядки и поддержка функции Always-On-Display.
При этом основная камера осталась прежней. Обновление процессора хоть и произошло, но заметно будет исключительно "на бумаге".
Вот несколько случаев, когда обновление на новую линейку iPhone действительно оправдано.
Переход с iPhone 13 или старше
В iPhone 13 использовался процессор A15. Если вы обладатель этого айфона или модели старшей версии, апгрейд будет действительно заметным.
Необходимость плавности анимаций
Семнадцатая линейка айфонов получила функцию ProMotion, которая действительно заметно улучшает пользовательский опыт при использовании смартфона.
Николай Поздникин, основатель онлайн-магазина умной техники и смартфонов SmartSpace: "Если говорить об ожиданиях покупателей, то сейчас, на первых порах, многие берут 17-ю серию скорее "для галочки" — чтобы просто иметь новинку. По наблюдениям, лишь небольшая часть клиентов действительно разбирается в характеристиках. Для многих покупка — это вопрос имиджа, не столько технической необходимости, сколько внутреннего удовлетворения. В этом, конечно, нет ничего плохого — айфон давно стал элементом личного статуса".
Частое использование фронтальной камеры
Камера в iPhone 17 действительно значительно улучшилась. Если вы снимаете блоги или по работе часто используете видеозвонки, обновление действительно будет заметным.
Сравнение с iPhone 16 Pro: неожиданный вердикт
С выходом iPhone 17 граница между обычной и Pro-серией заметно стерлась. Сравним новинку с прошлогодним флагманским iPhone 16 Pro.
Параметр
iPhone 17
iPhone 16 Pro
Цена (октябрь 2025)
90 000 рублей
105 000 рублей
Экран
6,3" OLED 120 Гц
6,3" OLED 120 Гц
Процессор
A19
A19
ОЗУ
8 ГБ
12 ГБ
Камеры
2 камеры (48 + 48 Мп)
3 камеры (48 + 48 + 48 Мп)
Телефото
Нет
4× оптический зум
Батарея
3692 мАч
4252 мАч
Корпус
Алюминий
Титан
Стекло
Ceramic Shield 2
Ceramic Shield 1
Время работы
До 30 ч видео
До 33 ч видео
Вес
177 г
199 г
За доплату всего 15 000 рублей к iPhone 17, iPhone 16 Pro дает ощутимый прирост в возможностях:
- Три камеры. Одна из которых – с 4х-кратным оптическим зумом
- Корпус из титана
- Емкость аккумулятора на 15% больше
- 12 Гб ОЗУ против 8 Гб
- Процессор A19 Pro
Выбирая между iPhone 17 и iPhone 16 Pro Max, важно понимать: новинка из свежей линейки — это современный, легкий и сбалансированный смартфон, идеально подходящий для повседневных задач, общения и контента. iPhone 17 весит всего 177 г и удобно лежит в руке благодаря компактному корпусу с экраном 6,3 дюйма — впервые с ProMotion-дисплеем в обычной модели.
В то же время iPhone 16 Pro Max остается настоящим флагманом с запасом прочности и мощности на годы вперед. Он крупнее (6,9 дюйма) и ощутимо тяжелее (226 г), но компенсирует это увеличенной батареей, титановой рамой и продвинутой системой камер. Это устройство не про легкость, а про максимум возможностей. Оно будет актуальным еще несколько поколений.
Реальная стоимость iPhone 17 в России: цены и прогнозы
На данный момент официальных продаж iPhone в России нет, но это не мешает новинке продаваться через параллельный импорт. После сентябрьского старта iPhone 17 быстро появился у крупных ритейлеров и на маркетплейсах — и уже успел заметно подешеветь.
На старте продаж базовая версия iPhone 17 (256 ГБ) стоила около 109 990 рублей, через месяц – 103 000 рублей, а еще позднее можно было найти предложения меньше, чем за 90 000 рублей. В конце октября 2025 года iPhone 17 можно приобрести за 85 000 — 93 000 рублей. Если вы планируете обновить iPhone, учитывайте, что к Новому году смартфон может наоборот вырасти в цене. При возможности отложите покупку на начало 2026 года.
На стоимость iPhone влияет множество факторов. Во-первых, рынок насытился товарами, что позволило стабилизировать цену. Во-вторых, в России многие предпочитают Pro-версии айфонов.
Николай Поздникин, основатель онлайн-магазина умной техники и смартфонов SmartSpace: "Конечно, курс доллара тоже сильно влияет, однако все равно заметно, что цены на новую линейку айфонов скорректировали. Тем, кто не может без проблем поменять телефон на новую 17-ю серию, стоит обратить внимание на 15-ю и 16-ю, которые стали дешевле, но по характеристикам не сильно уступают новому. В остальном, безусловно, iPhone 17 — это новый девайс, который придется по вкусу ценителям яблочной техники".
Также на стоимость влияют и колебания курса. Даже небольшие изменения могут заметно повлиять на стоимость смартфонов в новой поставке.
"Цены, скорее всего, в ближайшее время падать не будут. Традиционно в декабре наблюдается рост — из-за курса доллара, предновогодних закупок и повышенного спроса. По опыту прошлых лет, снижение начинается после январских праздников — примерно с февраля, и в марте рынок выходит на стабильные значения. Так, например, iPhone 16 Pro Max уже полгода держится на уровне около 100 тысяч рублей, и с 17-й серией, вероятно, будет похожая ситуация".
Альтернативы iPhone 17: что выбрать вместо
Если новинка от Apple — не впечатлила, можно выбрать другие варианты, как на iOS, так и на Android.
Модель
Цена в РФ
Экран
Процессор
Камеры
iPhone 17
90 000 рублей
6,3" 120 Гц
A19
48 + 48 Мп
iPhone 16 Pro
87 000 рублей
6,3" 120 Гц
A18 Pro
48 + 48+12 Мп
iPhone 16
65 000 рублей
6,1" 60 Гц
A18
48 + 12 Мп
Samsung Galaxy S25 Ultra
110 000 рублей
6,8" 120 Гц
Snapdragon 8 Elite
200 + 50 + 12 + 10 Мп
Xiaomi 15 Pro
75 000 рублей
6,73" 120 Гц
Snapdragon 8 Elite
50 + 50 + 50 Мп (Leica)
Google Pixel 10 Pro
85 000 рублей
6,8" 120 Гц
Google Tensor G5
50 + 48 + 48 Мп
OnePlus 13
70 000 рублей
6,82" 120 Гц
Snapdragon 8 Elite
50 + 50 + 50 Мп
Недостатки iPhone 17: о чем молчит Apple
Каждое обновление iPhone — это не только улучшения, но и компромиссы. iPhone 17 не стал исключением: некоторые новшества обернулись спорными решениями.
Сомнительная прочность Ceramic Shield 2
Apple заявила, что Ceramic Shield 2 в три раза устойчивее к царапинам, но в реальности это обернулось компромиссом. Да, экран теперь меньше подвержен микроповреждениям, но стал более хрупким при падениях.
По отзывам пользователей и тестам блогеров, iPhone 17 трескается даже при падении с высоты 50-60 см, тогда как iPhone 16 переживал это без последствий.
Отсутствие Apple Intelligence в России
Одна из новых разработок — Apple Intelligence — в России не работает. Из-за региональных ограничений недоступны улучшенная Siri, генерация изображений, умные ответы и расшифровка звонков.
При этом часть оперативной памяти зарезервирована под AI-процессы и просто простаивает. Перспектив запуска нет — Apple не упоминает Россию даже в списках будущих регионов.
Ниже — порядок действий для установления, что купленное устройство оригинальное и новое.
- Проверьте на checkcoverage.apple.com
- Статус должен быть: "Действительный, неактивированный"
- Если устройство уже активировано — это не новый iPhone
- Настройки – Аккумулятор – Состояние аккумулятора
- У нового телефона – 100 %
- Если меньше 98 %, устройство либо использовалось, либо долго хранилось без зарядки
- Настройки – Apple ID
- Поле должно быть пустым – iPhone не должен быть привязан к чужому аккаунту
- При малейших сомнениях просите продавца выйти из учетной записи на ваших глазах
- Проверьте на imeipro.info или imei.info
- Убедитесь, что устройство не в черном списке (не украдено, не заблокировано оператором)
- Коробка, кабель USB-C, скрепка для SIM, документация
- На новом устройстве должны быть защитные пленки на корпусе и дисплее
Выводы: стоит ли покупать iPhone 17 прямо сейчас
iPhone 17 — удачное обновление, но оправдано не для всех. Перед покупкой важно взвесить за и против. Если у вас iPhone 13 и старше — апгрейд оправдан: прирост скорости, автономности и характеристик дисплея будет ощутимым. Для владельцев iPhone 15 или 16 разница с новинкой будет минимальной.
Если бюджет ограничен или важна камера с зумом, рассмотрите iPhone 16 Pro или флагманы на Android, вроде Samsung S25 Ultra и Pixel 10 Pro.