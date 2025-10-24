Финалисты "Профессионалов" продемонстрируют лучшие качества бортпроводника

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рост объема авиаперевозок формирует устойчивый спрос на профессионалов в этой отрасли, рассказала главный эксперт компетенции "Бортовой проводник" чемпионата "Профессионалы" Анна Мартини.

Финал соревнований стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября.

"Современный бортпроводник – это многопрофильный специалист, от действий которого зависят безопасность и комфорт пассажиров, а также репутация авиакомпании. Финалистам предстоит продемонстрировать не только безупречное знание сервисных стандартов, но и комплекс личностных качеств, среди которых: коммуникабельность, стрессоустойчивость, отличное физическое здоровье и свободное владение английским языком", – привели слова Мартини в пресс-службе Института развития профессионального образования.

Она отметила, что выбор компетенции "Бортовой проводник" открывает отличные перспективы для молодых специалистов.

"Участники чемпионата "Профессионалы" приобретают практические навыки, необходимые для успешной работы в качестве бортпроводника. Это позволяет им успешно конкурировать за лучшие вакансии в авиакомпаниях", – указала Мартини.

Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.