Рейтинг@Mail.ru
Финалисты "Профессионалов" продемонстрируют лучшие качества бортпроводника - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
18:44 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/bortprovodnik-2050458651.html
Финалисты "Профессионалов" продемонстрируют лучшие качества бортпроводника
Финалисты "Профессионалов" продемонстрируют лучшие качества бортпроводника - РИА Новости, 24.10.2025
Финалисты "Профессионалов" продемонстрируют лучшие качества бортпроводника
Рост объема авиаперевозок формирует устойчивый спрос на профессионалов в этой отрасли, рассказала главный эксперт компетенции "Бортовой проводник" чемпионата... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:44:00+03:00
2025-10-24T18:44:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050457500_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_07ead09b159bce80a625615c0b058718.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050457500_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0da14a77c7db17011a445051811b9a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Финалисты "Профессионалов" продемонстрируют лучшие качества бортпроводника

Финалисты "Профессионалов" посоревнуются в компетенции "Бортпроводник"

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияФиналисты "Профессионалов" продемонстрируют лучшие качества бортпроводника
Финалисты Профессионалов продемонстрируют лучшие качества бортпроводника - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Финалисты "Профессионалов" продемонстрируют лучшие качества бортпроводника
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рост объема авиаперевозок формирует устойчивый спрос на профессионалов в этой отрасли, рассказала главный эксперт компетенции "Бортовой проводник" чемпионата "Профессионалы" Анна Мартини.
Финал соревнований стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября.
"Современный бортпроводник – это многопрофильный специалист, от действий которого зависят безопасность и комфорт пассажиров, а также репутация авиакомпании. Финалистам предстоит продемонстрировать не только безупречное знание сервисных стандартов, но и комплекс личностных качеств, среди которых: коммуникабельность, стрессоустойчивость, отличное физическое здоровье и свободное владение английским языком", – привели слова Мартини в пресс-службе Института развития профессионального образования.
Она отметила, что выбор компетенции "Бортовой проводник" открывает отличные перспективы для молодых специалистов.
"Участники чемпионата "Профессионалы" приобретают практические навыки, необходимые для успешной работы в качестве бортпроводника. Это позволяет им успешно конкурировать за лучшие вакансии в авиакомпаниях", – указала Мартини.
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала