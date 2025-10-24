https://ria.ru/20251024/bespilotniki-2050250068.html
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена в Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
брянская область
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА
