Белоусов назвал освобождение Дроновки в ДНР серьезным шагом к победе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 24.10.2025 (обновлено: 13:51 24.10.2025)
Белоусов назвал освобождение Дроновки в ДНР серьезным шагом к победе
Белоусов назвал освобождение Дроновки в ДНР серьезным шагом к победе - РИА Новости, 24.10.2025
Белоусов назвал освобождение Дроновки в ДНР серьезным шагом к победе
Освобождение Дроновки в ДНР - это серьезный шаг к победе и достижению целей СВО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
россия, донецкая народная республика, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов назвал освобождение Дроновки в ДНР серьезным шагом к победе

Белоусов назвал освобождение Дроновки серьезным шагом к достижению целей СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Освобождение Дроновки в ДНР - это серьезный шаг к победе и достижению целей СВО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Об освобождении Дроновки Минобороны сообщило ранее в пятницу в контексте инспекции Белоусовым "Южной" группировки войск.
"Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи", – сказано в телеграмме министра обороны РФ.
Министр поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской ордена Славы I степени бригады с освобождением населенного пункта. Он отметил, что военнослужащие соединения с первых дней СВО образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков.
"Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать её безопасность", – подчеркнул Белоусов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей Белоусов
 
 
