Белоусов назвал освобождение Дроновки в ДНР серьезным шагом к победе

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Освобождение Дроновки в ДНР - это серьезный шаг к победе и достижению целей СВО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Об освобождении Дроновки Минобороны сообщило ранее в пятницу в контексте инспекции Белоусовым "Южной" группировки войск.

"Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи", – сказано в телеграмме министра обороны РФ

Министр поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской ордена Славы I степени бригады с освобождением населенного пункта. Он отметил, что военнослужащие соединения с первых дней СВО образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков.