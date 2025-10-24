"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "ВКонтакте" заявил РИА Новости, что изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии, делает все для скорейшего возобновления работы сервиса для пользователей.

"ВКонтакте" изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее", - сообщили в пресс-службе.