https://ria.ru/20251024/belorussiya-2050491131.html
"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии
"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии - РИА Новости, 24.10.2025
"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии
"ВКонтакте" заявил РИА Новости, что изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии, делает все для скорейшего возобновления работы сервиса для... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T21:35:00+03:00
2025-10-24T21:35:00+03:00
2025-10-24T21:35:00+03:00
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053369_0:97:1335:848_1920x0_80_0_0_3cd2748a47b769f52f2c5e050db00610.jpg
https://ria.ru/20251022/roskomnadzor-2049844325.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053369_38:0:1297:944_1920x0_80_0_0_99e9558624cc61a32b58949aa1f8c1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии
"ВКонтакте" заявил, что делает все для возобновления работы сервиса в Белоруссии
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "ВКонтакте" заявил РИА Новости, что изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии, делает все для скорейшего возобновления работы сервиса для пользователей.
Ранее в пятницу белорусский государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания заявил, что доступ к "ВКонтакте" заблокирован в Белоруссии
на основании представления КГБ страны. Сообщение сопровождается скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, дата включения идентификатора ресурса vk.com - 24 октября 2025 года.
"ВКонтакте" изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее", - сообщили в пресс-службе.