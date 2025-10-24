Рейтинг@Mail.ru
"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии - РИА Новости, 24.10.2025
21:35 24.10.2025
"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии
"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии
в мире
белоруссия
белоруссия
в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
"ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии

"ВКонтакте" заявил, что делает все для возобновления работы сервиса в Белоруссии

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "ВКонтакте" заявил РИА Новости, что изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии, делает все для скорейшего возобновления работы сервиса для пользователей.
Ранее в пятницу белорусский государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания заявил, что доступ к "ВКонтакте" заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны. Сообщение сопровождается скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, дата включения идентификатора ресурса vk.com - 24 октября 2025 года.
"ВКонтакте" изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее", - сообщили в пресс-службе.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников
В миреБелоруссия
 
 
