Постпредство Белоруссии при ООН назвало условия возобновления ДОВСЕ

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Постоянное представительство Белоруссии при Организации Объединенных Наций заявило, что Минск будет готов возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению других членов, прежде всего из числа стран НАТО.
"В прошлом году был подписан закон, согласно которому наша страна приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)… Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению иных государств-членов, в первую очередь, из числа стран НАТО, являющихся участниками договора", - приводит агентство Белта слова представителя белорусской делегации. Заявление было сделано во время дискуссии по вопросам обычных вооружений в рамках заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
При этом в постоянном представительстве подчеркнули, что на протяжении 30 с лишним лет Белоруссия добросовестно и в полном объеме выполняла свои обязательства по ДОВСЕ. "Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны", - добавили там.
Говоря о развитии ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН), в дипмиссии отметили, что этот документ являлся важным элементом системы общеевропейской безопасности и внес весомый вклад в обеспечение транспарентности в военной сфере на евроатлантическом пространстве.
"Свой вклад в осуществление договора добросовестно вносила и белорусская сторона в рамках группы государств-участников Беларусь - Россия, образованной в соответствии с договором. Сейчас мы продолжаем участвовать в заседаниях консультативной комиссии по открытому небу и ее рабочих групп. Выход из ДОН двух ключевых участников (США и Россия – ред.) не только на 80% уменьшил зону применения договора, но и существенно снизил его жизнеспособность", - заявили в постоянном представительстве Белоруссии.
Там подчеркнули, что Минск выступает против разрушения архитектуры ДОН. "Мы руководствуемся желанием сохранить этот важный инструмент укрепления доверия", - заявил представитель Белоруссии.
В этом плане, добавили в постпредстве, жизненно необходимым является сохранение системы взаимоувязанных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями на пространстве ОБСЕ. "Именно поэтому Беларусь до последнего пыталась и пытается сохранить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, несмотря на все его недостатки и анахронизмы. Мы продолжим анализировать ситуацию вокруг договора по открытому небу и подходы государств-членов ДОН к взаимодействию с Беларусью - как в рамках договора, так и в более широком контексте механизмов контроля над вооружениями и мер доверия на пространстве ОБСЕ", - сказал белорусский дипломат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2024 году подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Закон был подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран-членов НАТО о приостановлении этого договора. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, ратифицирован Минском и вступил в силу в 1992 году. Договором предусматриваются ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти категориям (танки, бронированные боевые машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций). Приостановление договора означает приостановление предоставления информации о вооружениях и технике, приема и проведения инспекцией в целях контроля за соблюдением количественных ограничений.