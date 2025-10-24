Постпредство Белоруссии при ООН назвало условия возобновления ДОВСЕ

МИНСК, 24 окт – РИА Новости . Постоянное представительство Белоруссии при Организации Объединенных Наций заявило, что Минск будет готов возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению других членов, прежде всего из числа стран НАТО.

Говоря о развитии ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН), в дипмиссии отметили, что этот документ являлся важным элементом системы общеевропейской безопасности и внес весомый вклад в обеспечение транспарентности в военной сфере на евроатлантическом пространстве.