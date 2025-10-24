Рейтинг@Mail.ru
04:49 24.10.2025 (обновлено: 04:50 24.10.2025)
СМИ: Бельгия потребовала гарантий по плану использования активов России
СМИ: Бельгия потребовала гарантий по плану использования активов России
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для... РИА Новости, 24.10.2025
Флаг Бельгии. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву, передает агентство Рейтер.
В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Саммит ЕС решил оставить активы России замороженными до конца конфликта
дополняется ...
"(Нам) необходимы конкретные и надежные гарантии", - приводит агентство слова премьера. Он добавил, что многие лидеры ЕС испытывают разногласия по поводу этого плана.
Ранее премьер Бельгии заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан Хилле заявил на брифинге, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по использованию российских замороженных активов для предоставления кредита Украине "находится на столе" и будет обсуждаться в рамках Европейского совета. Хилле отметил, что юридически надежное использование требует "множества проверок и оценок", но основные политические решения могут будут приняты на Европейском совете.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg
23 октября, 22:56
Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Евросовета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Глава Евросовета, говоря о финансах для Киева, не упомянул активы России
23 октября, 22:18
 
