В Белгородской области после атак Украины пострадали три женщины

БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Три женщины пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены три мирных жителя. В Белгороде пострадали две женщины. В городской больнице №2 города Белгород одной диагностировали ушиб плеча, второй - минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение будут проходить в амбулаторных условиях. За медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате утренней атаки в поселке Октябрьский", - написал глава региона в своем Telegram -канале.

Гладков отметил, что в Белгороде в результате атак беспилотников повреждены две квартиры, пять легковых автомобилей и коммерческий объект. В Белгородском районе в селе Ясные Зори беспилотники атаковали административный объект и частный дом, в хуторе Церковный дрон ударил по территории коммерческого предприятия, в поселке Майский дрон атаковал социальный объект, а в поселке Комсомольский дрон сдетонировал возле объекта торговли, добавил губернатор.

"В поселке Ракитное беспилотник самолетного типа атаковал грузовой автомобиль на территории сельхозпредприятия... В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка с беспилотника сброшено взрывное устройство - поврежден гараж. В хуторе Давыдкин вследствие атаки FPV-дрона повреждена газовая труба... В Борисовском районе в селе Грузское от детонации FPV-дрона выбиты окна в одной квартире", - уточнил Гладков.

В Шебекинском округе, по данным главы области, в городе Шебекино от атаки трех дронов повреждены объекты производственного предприятия и грузовой автомобиль, два легковых автомобиля получили повреждения вследствие атак беспилотников в селах Новая Таволжанка и Мешковое. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал коммерческий объект, в селе Мокрая Орловка в результате атаки дрона поврежден инфраструктурный объект, также село Гора-Подол атаковано беспилотником, подчеркнул Гладков.