Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области после атак Украины пострадали три женщины - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 24.10.2025 (обновлено: 18:51 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/ataki-2050456351.html
В Белгородской области после атак Украины пострадали три женщины
В Белгородской области после атак Украины пострадали три женщины - РИА Новости, 24.10.2025
В Белгородской области после атак Украины пострадали три женщины
Три женщины пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:35:00+03:00
2025-10-24T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251024/vsu-2050417895.html
https://ria.ru/20251024/nato-2050370145.html
белгород
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина
В Белгородской области после атак Украины пострадали три женщины

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе после атак ВСУ пострадали три женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Три женщины пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в пятницу заявил, что поселок Октябрьский Белгородского района трижды атаковали беспилотники, повреждены служебный автобус, легковой автомобиль и коммерческий объект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Нависла угроза". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:35
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены три мирных жителя. В Белгороде пострадали две женщины. В городской больнице №2 города Белгород одной диагностировали ушиб плеча, второй - минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение будут проходить в амбулаторных условиях. За медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате утренней атаки в поселке Октябрьский", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что в Белгороде в результате атак беспилотников повреждены две квартиры, пять легковых автомобилей и коммерческий объект. В Белгородском районе в селе Ясные Зори беспилотники атаковали административный объект и частный дом, в хуторе Церковный дрон ударил по территории коммерческого предприятия, в поселке Майский дрон атаковал социальный объект, а в поселке Комсомольский дрон сдетонировал возле объекта торговли, добавил губернатор.
"В поселке Ракитное беспилотник самолетного типа атаковал грузовой автомобиль на территории сельхозпредприятия... В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка с беспилотника сброшено взрывное устройство - поврежден гараж. В хуторе Давыдкин вследствие атаки FPV-дрона повреждена газовая труба... В Борисовском районе в селе Грузское от детонации FPV-дрона выбиты окна в одной квартире", - уточнил Гладков.
В Шебекинском округе, по данным главы области, в городе Шебекино от атаки трех дронов повреждены объекты производственного предприятия и грузовой автомобиль, два легковых автомобиля получили повреждения вследствие атак беспилотников в селах Новая Таволжанка и Мешковое. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал коммерческий объект, в селе Мокрая Орловка в результате атаки дрона поврежден инфраструктурный объект, также село Гора-Подол атаковано беспилотником, подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала