https://ria.ru/20251023/zelenskiy-2050036145.html
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Зеленский сделал громкое заявление о территориях - РИА Новости, 23.10.2025
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Украина не готова пойти на территориальные уступки, заявил Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:59:00+03:00
2025-10-23T11:59:00+03:00
2025-10-23T11:59:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
брюссель
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251023/zelenskiy-2049974008.html
украина
сша
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, брюссель, европейский совет
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Брюссель, Европейский совет
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Зеленский вновь отказался идти на территориальные уступки