Зеленский сделал громкое заявление о территориях - РИА Новости, 23.10.2025
11:59 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/zelenskiy-2050036145.html
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Украина не готова пойти на территориальные уступки, заявил Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube. РИА Новости, 23.10.2025
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, брюссель, европейский совет
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Брюссель, Европейский совет
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина не готова пойти на территориальные уступки, заявил Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube.
"Никаких территориальных уступок", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, и Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Газета The New York Times сообщала, что американский лидер настоятельно рекомендовал Зеленскому пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
