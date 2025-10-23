Путин отметил заслуги членов Русского географического общества

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заслуги нынешних членов Русского географического общества по многим направлениям сопоставимы с достижениями их предшественников, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.
"Хотел бы отметить, что заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями ваших предшественников", - сказал глава государства на съезде Русского географического общества.
Русское географическое общество в 2025 году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.