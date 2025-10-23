В ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова предупредила власти Запорожской области о недопустимости поправок в местный закон, который может создать риск развала избирательной системы региона, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале

Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона.", — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идет о законопроекте, который предоставляет губернатору Евгению Балицкому и региональному парламенту право распустить областную избирательную комиссию.

В августе Памфилова сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру России в связи с сообщениями о возможном сокращении штата избирательной комиссии Запорожской области и невыплате зарплат ее сотрудникам.

По ее словам, ЦИК России совместно с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко неоднократно обращались к руководству региона с просьбой решить проблему с длительной невыплатой зарплат сотрудникам избиркома региона.

Глава Центризбиркома уточняла, что софинансирование избирательной комиссии Запорожской области осуществляется из средств федерального бюджета на 56 штатных единиц в соответствии с федеральным законодательством.