В ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области - РИА Новости, 23.10.2025
00:38 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/zaporozhe-2049960017.html
В ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области
Глава ЦИК России Элла Памфилова предупредила власти Запорожской области о недопустимости поправок в местный закон, который может создать риск развала... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:38:00+03:00
2025-10-23T00:38:00+03:00
запорожская область
россия
элла памфилова
евгений балицкий
генеральная прокуратура рф
запорожская область, россия, элла памфилова, евгений балицкий, генеральная прокуратура рф
Запорожская область, Россия, Элла Памфилова, Евгений Балицкий, Генеральная прокуратура РФ
В ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области

Памфилова предупредила о риске развала избирательной системы Запорожской области

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова предупредила власти Запорожской области о недопустимости поправок в местный закон, который может создать риск развала избирательной системы региона, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале.
"Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона.", — говорится в публикации.
В ЦИК рассказали о реакции БДИПЧ ОБСЕ на приглашение Памфиловой к диалогу
6 октября, 11:10
6 октября, 11:10
Уточняется, что речь идет о законопроекте, который предоставляет губернатору Евгению Балицкому и региональному парламенту право распустить областную избирательную комиссию.
В августе Памфилова сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру России в связи с сообщениями о возможном сокращении штата избирательной комиссии Запорожской области и невыплате зарплат ее сотрудникам.
По ее словам, ЦИК России совместно с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко неоднократно обращались к руководству региона с просьбой решить проблему с длительной невыплатой зарплат сотрудникам избиркома региона.
Глава Центризбиркома уточняла, что софинансирование избирательной комиссии Запорожской области осуществляется из средств федерального бюджета на 56 штатных единиц в соответствии с федеральным законодательством.
Кроме того, она назвала недопустимым требование главы региона к облизбиркому освободить занимаемые помещения, которые оснащены необходимыми техническими средствами, в десятидневный срок без предварительного предоставления иного помещения, удовлетворяющего всем требованиям безопасности.
Памфилова рассказала Путину о ходе избирательной кампании
26 сентября, 09:09
26 сентября, 09:09
 
Запорожская областьРоссияЭлла ПамфиловаЕвгений БалицкийГенеральная прокуратура РФ
 
 
