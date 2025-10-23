https://ria.ru/20251023/zaporozhe-2049960017.html
В ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области
В ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Глава ЦИК России Элла Памфилова предупредила власти Запорожской области о недопустимости поправок в местный закон, который может создать риск развала избирательной системы региона, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале
.
"Элла Памфилова
направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области
с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона.", — говорится в публикации.
Уточняется, что речь идет о законопроекте, который предоставляет губернатору Евгению Балицкому
и региональному парламенту право распустить областную избирательную комиссию.
В августе Памфилова сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру России
в связи с сообщениями о возможном сокращении штата избирательной комиссии Запорожской области и невыплате зарплат ее сотрудникам.
По ее словам, ЦИК России совместно с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко неоднократно обращались к руководству региона с просьбой решить проблему с длительной невыплатой зарплат сотрудникам избиркома региона.
Глава Центризбиркома уточняла, что софинансирование избирательной комиссии Запорожской области осуществляется из средств федерального бюджета на 56 штатных единиц в соответствии с федеральным законодательством.
Кроме того, она назвала недопустимым требование главы региона к облизбиркому освободить занимаемые помещения, которые оснащены необходимыми техническими средствами, в десятидневный срок без предварительного предоставления иного помещения, удовлетворяющего всем требованиям безопасности.