Захарова ответила на слова Каллас о подготовке к встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Представители стран Запада, в том числе глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас, своими заявлениями разрушают основы своего же собственного уклада и устройства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее агентство Рейтер передавало, что Каллас назвала новость о готовящемся визите президента России Будапешт на встречу с Трампом "не очень приятной".

"Что вы говорите, прямо нехорошо? А она говорит не в национальном качестве, она это говорит как человек имеющий не только право, но и обязанность говорить от лица всего ЕС по внешнеполитической проблематике", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что на самом деле оказывается то, что сегодня для неё нехорошо, какое-то время назад в наши же дни было очень даже хорошо.

"Недавно Венгрию посещал человек, другой лидер страны, входящей в круг интересов МУС . Европейцы, в частности, (президент Франции Эммануэль) Макрон и многие другие рассуждали, "как им сложно представить его арест", и даже вспомнили про иммунитет высших руководителей государства, то есть сделали всё, чтобы оправдать его присутствие... Это же какое-то лицемерие, это постоянное какое-то манипулирование нормами права", - отметила дипломат.

Захарова продолжила, что теперь позиция изменилась на диаметрально противоположную - оказывается то, что было хорошо, теперь стало нехорошо.

"Это прекрасная иллюстрация того, о чём мы говорим все эти годы. Они не просто запутались, они разрушают основы своего же собственного уклада и устройства. И это только всё на словах о праве, о законности и так далее, на самом деле делают что хотят, а закон селективно применяют тогда, когда им удобно просто в качестве прикрытия", - сказала она.

Захарова продолжила, что так у Запада складываются отношения и к праву, и к судебным структурам.

"Вот эти ордера на арест, которые МУС выписывает, а теперь он это делает буквально пачками в отношении руководителей государств, которые к этой мусовской конторе не имеют никакого отношения, они же юридически ничтожны, поэтому это тоже важный фактор для будущих заявлений Каллас, о чём она говорит", - заключила она.

Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.