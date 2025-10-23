Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на слова Каллас о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 23.10.2025
14:08 23.10.2025
Захарова ответила на слова Каллас о подготовке к встрече Путина и Трампа
Захарова ответила на слова Каллас о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 23.10.2025
Захарова ответила на слова Каллас о подготовке к встрече Путина и Трампа
Представители стран Запада, в том числе глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас, своими заявлениями разрушают основы своего же собственного уклада... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:08:00+03:00
2025-10-23T14:08:00+03:00
в мире
россия
венгрия
будапешт
мария захарова
кайя каллас
владимир путин
международный уголовный суд
россия
венгрия
будапешт
РИА Новости
в мире, россия, венгрия, будапешт, мария захарова, кайя каллас, владимир путин, международный уголовный суд, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Мария Захарова, Кайя Каллас, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Евросоюз
Захарова ответила на слова Каллас о подготовке к встрече Путина и Трампа

Захарова: представители Запада разрушают основы собственного уклада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Представители стран Запада, в том числе глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас, своими заявлениями разрушают основы своего же собственного уклада и устройства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Каллас назвала новость о готовящемся визите президента России в Будапешт на встречу с Трампом "не очень приятной".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
Вчера, 03:24
"Что вы говорите, прямо нехорошо? А она говорит не в национальном качестве, она это говорит как человек имеющий не только право, но и обязанность говорить от лица всего ЕС по внешнеполитической проблематике", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что на самом деле оказывается то, что сегодня для неё нехорошо, какое-то время назад в наши же дни было очень даже хорошо.
"Недавно Венгрию посещал человек, другой лидер страны, входящей в круг интересов МУС. Европейцы, в частности, (президент Франции Эммануэль) Макрон и многие другие рассуждали, "как им сложно представить его арест", и даже вспомнили про иммунитет высших руководителей государства, то есть сделали всё, чтобы оправдать его присутствие... Это же какое-то лицемерие, это постоянное какое-то манипулирование нормами права", - отметила дипломат.
Захарова продолжила, что теперь позиция изменилась на диаметрально противоположную - оказывается то, что было хорошо, теперь стало нехорошо.
"Это прекрасная иллюстрация того, о чём мы говорим все эти годы. Они не просто запутались, они разрушают основы своего же собственного уклада и устройства. И это только всё на словах о праве, о законности и так далее, на самом деле делают что хотят, а закон селективно применяют тогда, когда им удобно просто в качестве прикрытия", - сказала она.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Песков рассказал о паузе в организации встречи Путина и Трампа
22 октября, 12:12
Захарова продолжила, что так у Запада складываются отношения и к праву, и к судебным структурам.
"Вот эти ордера на арест, которые МУС выписывает, а теперь он это делает буквально пачками в отношении руководителей государств, которые к этой мусовской конторе не имеют никакого отношения, они же юридически ничтожны, поэтому это тоже важный фактор для будущих заявлений Каллас, о чём она говорит", - заключила она.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп не уверен, что новые санкции побудят Путина сесть за стол переговоров
Вчера, 00:43
 
В миреРоссияВенгрияБудапештМария ЗахароваКайя КалласВладимир ПутинМеждународный уголовный судЕвросоюз
 
 
