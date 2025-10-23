Рейтинг@Mail.ru
Объем закупок у самозанятых за 9 месяцев достиг почти 22 млрд рублей
10:00 23.10.2025
Объем закупок у самозанятых за 9 месяцев достиг почти 22 млрд рублей
Объем закупок у самозанятых за 9 месяцев достиг почти 22 млрд рублей - РИА Новости, 23.10.2025
Объем закупок у самозанятых за 9 месяцев достиг почти 22 млрд рублей
Общий объем закупок госзаказчиков у самозанятых граждан по 223-ФЗ достиг почти 22 миллиардов рублей по итогам трех кварталов 2025 года, что в 2,7 раза выше, чем РИА Новости, 23.10.2025
Объем закупок у самозанятых за 9 месяцев достиг почти 22 млрд рублей

Корпорация МСП: Закупки у самозанятых за 3 квартала выросли в 2,7 раза

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Общий объем закупок госзаказчиков у самозанятых граждан по 223-ФЗ достиг почти 22 миллиардов рублей по итогам трех кварталов 2025 года, что в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Корпорация МСП.
Количество заключенных договоров увеличилось на 30% и превысило 14,2 тысячи.
"Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится все более весомым. Распространенный в 2020 году на них режим преференций, который есть у малого и среднего бизнеса, максимально упростил доступ к торгам по 223-ФЗ. Всего с того момента 4125 госзаказчиков заключили с самозанятыми более 52 тысяч договоров на общую сумму 46,4 миллиарда рублей. При этом мы видим активное расширение номенклатуры закупочных позиций, по которым самозанятые выступают поставщиками. Если в 2020 году их было всего 1,4 тысячи, то сегодня это уже 55,5 тысяч. При этом средняя цена договора на сегодняшний день составляет уже 885 тысяч рублей", – привели в Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.
Больше всего госкомпании закупили у самозанятых услуги в сфере финансов и страхования (10,3 миллиарда рублей), специализированных строительных работ (980 миллионов рублей), поставке готовых изделий, в том числе канцелярских, спортивных товаров, средств противопожарной защиты (950 миллионов рублей), рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (840 миллионов рублей), а также услуг в области творчества, искусства и развлечений (790 миллионов рублей).
"Число самозанятых поставщиков госкомпаний по 223-ФЗ по итогам девяти месяцев 2025 года приблизилось к 8 тысячам. Это почти на 13% больше, чем было на аналогичную дату в прошлом году. То есть все больше граждан, применяющих налог на профессиональный доход, используют в качестве рынка сбыта госзакупки. Для многих это становится стартом к дальнейшему развитию предпринимательской деятельности уже в качестве ИП или ООО, так как госзаказчики являются для них надежным источником финансирования и позволяют масштабировать бизнес", – пояснил Исаевич.
Как отмечается в сообщении, по приросту объема закупок у самозанятых лидируют финансовые услуги (+7,3 миллиарда рублей, рост в 3,4 раза), поставка готовых прочих изделий (+800 миллионов рублей, в 6,7 раза), услуги транспорта (+570 миллиардов рублей, в 3,9 раза), специализированные стройработы (+560 миллионов рублей, в 2,3 раза), а также рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (+460 миллионов рублей, рост в 2,3 раза).
В топ-5 регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых по итогам трех кварталов 2025 года вошли Свердловская область (4,5 миллиарда рублей), Москва (2,85 миллиарда рублей), Московская область (1,2 миллиарда рублей), Оренбургская область (1,1 миллиарда рублей) и Алтайский край (1 миллиард рублей).
Набольший прирост объема закупок у самозанятых отмечен в Свердловской области (+4,1 миллиарда рублей) и Москве (+1,4 миллиарда рублей). Далее следуют Алтайский край и Оренбургская область (+1 миллиард рублей), Приморский край (+990 миллионов рублей).
