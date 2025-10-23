"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые санкции ЕС

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией высказалась о 19-м пакете санкций ЕС.
"Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами", — написала она.
Накануне глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
Новые санкции:
- запрещают финансирование компаний, работающих в специальных экономических и инновационных зонах России;
- ограничивают экспорт в страну солей, руды, резиновых изделий, шин и строительных материалов;
- запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью России;
- разрешают вводить процедуру одобрения въезда ее дипломатов;
- запрещают транзакции с Альфа-банком, "МТС Банком", "Абсолют Банком" и еще двумя финорганизациями;
- вводят поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.
В начале сентября Каллас признавала, что принимать новые меры против Москвы становится все сложнее.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.