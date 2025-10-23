Рейтинг@Mail.ru
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые санкции ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 23.10.2025 (обновлено: 18:41 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/zakharova-2050130144.html
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые санкции ЕС
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые санкции ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые санкции ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией высказалась о 19-м пакете санкций ЕС. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:05:00+03:00
2025-10-23T18:41:00+03:00
в мире
россия
брюссель
москва
мария захарова
владимир путин
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251023/kallas-2050116686.html
https://ria.ru/20251023/kitaj-2050082518.html
россия
брюссель
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, москва, мария захарова, владимир путин, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), роснефть
В мире, Россия, Брюссель, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России), Роснефть
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые санкции ЕС

Захарова пошутила, что в 20-м пакете санкций ЕС запретит птицам транзит через РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией высказалась о 19-м пакете санкций ЕС.
"Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами", — написала она.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Каллас сделала заявление о России
Вчера, 16:28
Накануне глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
Новые санкции:
  • запрещают финансирование компаний, работающих в специальных экономических и инновационных зонах России;
  • ограничивают экспорт в страну солей, руды, резиновых изделий, шин и строительных материалов;
  • запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью России;
  • разрешают вводить процедуру одобрения въезда ее дипломатов;
  • запрещают транзакции с Альфа-банком, "МТС Банком", "Абсолют Банком" и еще двумя финорганизациями;
  • вводят поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.
В начале сентября Каллас признавала, что принимать новые меры против Москвы становится все сложнее.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
Вчера, 14:28
 
В миреРоссияБрюссельМоскваМария ЗахароваВладимир ПутинЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)Роснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала