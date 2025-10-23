https://ria.ru/20251023/zaharova-2050230605.html
Захарова поинтересовалась, сколько США потратили на Зеленского
Захарова поинтересовалась, сколько США потратили на Зеленского - РИА Новости, 23.10.2025
Захарова поинтересовалась, сколько США потратили на Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне продолжающегося шатдауна американского правительства задалась вопросом о сумме, потраченной США на... РИА Новости, 23.10.2025
Захарова поинтересовалась, сколько США потратили на Зеленского
Захарова на фоне шатдауна поинтересовалась потраченной США на Зеленского суммой
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне продолжающегося шатдауна американского правительства задалась вопросом о сумме, потраченной США на поддержку Владимира Зеленского.
"Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?" - написала она в своем Telegram-канале, приложив ссылку на новость и видео, где федеральные служащие США выстраиваются в очередь за бесплатной едой в связи с шатдауном.
Белый дом в четверг заявил, что шатдаун федерального правительства, продолжающийся уже 23-й день, привёл к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США в пятницу не получат зарплату.
Шатдаун, начавшийся 1 октября, стал вторым по длительности в истории США, уступая лишь 35-дневному закрытию при президенте Дональде Трампе
в 2018–2019 годах.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.