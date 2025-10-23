Рейтинг@Mail.ru
23.10.2025
23:30 23.10.2025
Захарова поинтересовалась, сколько США потратили на Зеленского
Захарова поинтересовалась, сколько США потратили на Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне продолжающегося шатдауна американского правительства задалась вопросом о сумме, потраченной США на... РИА Новости, 23.10.2025
Захарова поинтересовалась, сколько США потратили на Зеленского

Захарова на фоне шатдауна поинтересовалась потраченной США на Зеленского суммой

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне продолжающегося шатдауна американского правительства задалась вопросом о сумме, потраченной США на поддержку Владимира Зеленского.
«

"Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?" - написала она в своем Telegram-канале, приложив ссылку на новость и видео, где федеральные служащие США выстраиваются в очередь за бесплатной едой в связи с шатдауном.

Белый дом в четверг заявил, что шатдаун федерального правительства, продолжающийся уже 23-й день, привёл к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США в пятницу не получат зарплату.
Шатдаун, начавшийся 1 октября, стал вторым по длительности в истории США, уступая лишь 35-дневному закрытию при президенте Дональде Трампе в 2018–2019 годах.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
