Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 23.10.2025 (обновлено: 18:56 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/vzryv-2050119825.html
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 - РИА Новости, 23.10.2025
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:38:00+03:00
2025-10-23T18:56:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на предприятии в копейске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050000609_0:291:1073:895_1920x0_80_0_0_25295dd8dec337868118675dbafe57fd.jpg
https://ria.ru/20251023/kopeysk-2050058757.html
копейск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050000609_0:99:1074:904_1920x0_80_0_0_7310de7c70e869d94f0485021fd16480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на предприятии в Копейске
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12

© Кадр видео из соцсетейВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.
"Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия", — написал он.
Инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшими числятся 19 человек. Пять сотрудников попали в больницу в тяжелом состоянии, остальные лечатся амбулаторно. По словам Текслера, речи об атаке БПЛА не идет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
В Челябинской области 24 октября объявили днем траура.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Спасатели рассказали о ситуации на заводе в Копейске после взрыва
Вчера, 12:56
 
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьАлексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на предприятии в Копейске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала