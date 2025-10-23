На предприятии в Копейске прогремел еще один взрыв

Рейтинг@Mail.ru
00:28 23.10.2025 (обновлено: 02:22 23.10.2025)
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на предприятии в Копейске

© Фото : ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуСотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в очаге возгорания на предприятии в Копейске, все необходимые силы и средства МЧС работают на месте, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
"Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте", — написал глава региона.
Он добавил, что информация о погибших уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь.
Взрыв на одном из предприятий в Копейске прогремел накануне вечером. Сообщалось о четырех погибших. При этом Текслер подчеркнул, что версия с атакой украинского беспилотника не подтверждается.
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьАлексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на предприятии в Копейске
 
 
