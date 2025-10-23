https://ria.ru/20251023/vzryv-2049958943.html
На предприятии в Копейске прогремел еще один взрыв
На предприятии в Копейске прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 23.10.2025
На предприятии в Копейске прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прогремел в очаге возгорания на предприятии в Копейске, все необходимые силы и средства МЧС работают на месте, сообщил губернатор Челябинской... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:28:00+03:00
2025-10-23T00:28:00+03:00
2025-10-23T02:22:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на предприятии в копейске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99441/08/994410838_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_2f2dcc398852f73aa3b3e4c7fc6807c2.jpg
https://ria.ru/20251018/bashkirija-2049017117.html
копейск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99441/08/994410838_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_b4df5c3d56c155169795f150345b0f88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на предприятии в Копейске