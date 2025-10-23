https://ria.ru/20251023/vzryv-2049956353.html
В Копейске произошел еще один взрыв на предприятии
В Копейске произошел еще один взрыв на предприятии - РИА Новости, 23.10.2025
В Копейске произошел еще один взрыв на предприятии
Произошел еще один взрыв в очаге возгорания на предприятии в челябинском Копейске, все необходимые силы и средства МЧС работают на месте, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:04:00+03:00
2025-10-23T00:04:00+03:00
2025-10-23T11:36:00+03:00
копейск
челябинская область
В Копейске произошел еще один взрыв на предприятии
Губернатор Текслер: в Копейске произошел еще один взрыв на предприятии