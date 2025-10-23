https://ria.ru/20251023/vsu-2050125719.html
ВСУ минируют тела своих боевиков, рассказал военный эксперт
ВСУ минируют бытовые предметы и тела украинских солдат у линии фронта в ЛНР, игнорируя различные конвенции, заявил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:57:00+03:00
луганская народная республика
