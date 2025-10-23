Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют тела своих боевиков, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 23.10.2025 (обновлено: 17:02 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/vsu-2050125719.html
ВСУ минируют тела своих боевиков, рассказал военный эксперт
ВСУ минируют тела своих боевиков, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 23.10.2025
ВСУ минируют тела своих боевиков, рассказал военный эксперт
ВСУ минируют бытовые предметы и тела украинских солдат у линии фронта в ЛНР, игнорируя различные конвенции, заявил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:57:00+03:00
2025-10-23T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149675/91/1496759198_0:181:3568:2188_1920x0_80_0_0_102f06a655983412ffcbf16a06acb16d.jpg
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149675/91/1496759198_206:0:3363:2368_1920x0_80_0_0_95fcdb384d36ab546de7e29846b4cfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют тела своих боевиков, рассказал военный эксперт

Марочко: ВСУ минируют бытовые предметы и тела своих боевиков

© РИА НовостиАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Андрей Марочко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. ВСУ минируют бытовые предметы и тела украинских солдат у линии фронта в ЛНР, игнорируя различные конвенции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинскими боевиками применяются самодельные взрывные устройства (СВУ), в том числе имитирующие и замаскированные под гражданские предметы или детские игрушки, что нарушает Конвенцию о негуманном вооружении", - сообщил Марочко во время онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".
По его словам, украинскими военнослужащими минируются тела погибших солдат, а также туши животных, что противоречит Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войн".
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко
12 июня, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала