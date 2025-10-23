В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Киев ежедневно обстреливает мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР, заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева во время онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".

Рубежного, Кременной и "Несмотря на то, что ЛНР освобождена на 99%, местные жители Лисичанска Сватово , живущие вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.), подвергаются ежедневным обстрелам. Здесь кругом линия фронта. Самая сложная проблема в Кременной - с электричеством. На протяжении месяцев боевых действий оно появляется здесь ненадолго, несмотря на все усилия городских служб", - сказала Кобцева во время онлайн-конференции.

Она добавила, что в городе Сватово основные медицинские и социальные учреждения вынуждены эвакуироваться, а городской транспорт не работает из-за атак дронами.