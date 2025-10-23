Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 23.10.2025 (обновлено: 16:42 23.10.2025)
В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ
Киев ежедневно обстреливает мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР, заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе
2025-10-23T16:37:00+03:00
2025-10-23T16:42:00+03:00
луганская народная республика
кременная
сватово
ольга кобцева
луганская народная республика
кременная
сватово
В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ

Кобцева: Киев ежедневно обстреливает мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР

© AP Photo / LibkosУкраинские боевики запускают беспилотник
Украинские боевики запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские боевики запускают беспилотник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Киев ежедневно обстреливает мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР, заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева во время онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".
"Несмотря на то, что ЛНР освобождена на 99%, местные жители Лисичанска, Рубежного, Кременной и Сватово, живущие вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.), подвергаются ежедневным обстрелам. Здесь кругом линия фронта. Самая сложная проблема в Кременной - с электричеством. На протяжении месяцев боевых действий оно появляется здесь ненадолго, несмотря на все усилия городских служб", - сказала Кобцева во время онлайн-конференции.
Она добавила, что в городе Сватово основные медицинские и социальные учреждения вынуждены эвакуироваться, а городской транспорт не работает из-за атак дронами.
"По словам сотрудников администрации, все коммунальные службы работают на поддержание жизни в городах. Повреждения коммуникаций происходят постоянно, но их оперативно восстанавливают", - рассказала Кобцева.
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Марочко рассказал, от чего чаще всего гибнут жертвы ВСУ
Вчера, 16:33
 
