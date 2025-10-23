В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ

https://ria.ru/20251023/vsu-2050118718.html
2025-10-23T16:37:00+03:00
2025-10-23T16:37:00+03:00
2025-10-23T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
сватово
ольга кобцева
происшествия
луганская народная республика
кременная
сватово
Новости
ru-RU
луганская народная республика, кременная, сватово, ольга кобцева, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Сватово, Ольга Кобцева, Происшествия
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Киев ежедневно обстреливает мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР, заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева во время онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".
"Несмотря на то, что ЛНР
освобождена на 99%, местные жители Лисичанска
, Рубежного
, Кременной
и Сватово
, живущие вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.), подвергаются ежедневным обстрелам. Здесь кругом линия фронта. Самая сложная проблема в Кременной - с электричеством. На протяжении месяцев боевых действий оно появляется здесь ненадолго, несмотря на все усилия городских служб", - сказала Кобцева
во время онлайн-конференции.
Она добавила, что в городе Сватово основные медицинские и социальные учреждения вынуждены эвакуироваться, а городской транспорт не работает из-за атак дронами.
"По словам сотрудников администрации, все коммунальные службы работают на поддержание жизни в городах. Повреждения коммуникаций происходят постоянно, но их оперативно восстанавливают", - рассказала Кобцева.