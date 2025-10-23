В ДНР будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Наемника из Японии, воевавшего за ВСУ, заочно будут судить в Верховном суде ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, в феврале 2023 года Тайнака через пограничный пункт пропуска с Польшей прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион. Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. После этого до лета 2025 года Тайнака принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

За указанные действия он получил более 2,6 миллиона рублей.