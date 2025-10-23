Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 23.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 23.10.2025
В ДНР будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ
В ДНР будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ
Наемника из Японии, воевавшего за ВСУ, заочно будут судить в Верховном суде ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 23.10.2025
В ДНР будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ

Воевавшего за ВСУ наемника из Японии заочно будут судить в Верховном суде ДНР

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Наемника из Японии, воевавшего за ВСУ, заочно будут судить в Верховном суде ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Японии Такао Тайнаки. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в феврале 2023 года Тайнака через пограничный пункт пропуска с Польшей прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион. Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. После этого до лета 2025 года Тайнака принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.
За указанные действия он получил более 2,6 миллиона рублей.
Тайнака объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ
