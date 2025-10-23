Как не допустить развития остеопороза: советы врачей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Старение — процесс естественный, но его последствия порой становятся неожиданными. Одно из самых коварных возрастных заболеваний — остеопороз, "тихий вор костей". По статистике, почти каждый человек, доживший до старости, в той или иной форме сталкивается с этой проблемой.

Тихая эпидемия стареющих костей

Полностью вылечить остеопороз невозможно, но предупредить и замедлить его развитие вполне реально. В этом убеждена ревматолог Научно-клинического центра № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Ирина Самкова.

Остеопороз называют "немой эпидемией". Болезнь долго не проявляется, пока однажды человек не падает на ровном месте и не ломает кость. Часто первыми страдают позвонки, шейка бедра или лучевая кость. При этом переломы нередко происходят не от сильного удара, а буквально "на ровном месте", например, после кашля или неудачного движения.

"Наш организм устроен удивительно: кость постоянно обновляется. Одни клетки строят новую ткань, другие разрушают старую. Но с возрастом процесс разрушения начинает побеждать, и скелет теряет плотность", — цитирует Самкову "Газета.ру".

По данным ВОЗ, остеопороз занимает четвертое место среди всех неинфекционных заболеваний — сразу после сердечно-сосудистых, онкологических и диабета. Среди россиян старше 50 лет признаки снижения плотности костей — остеопении выявляются у трети женщин и четверти мужчин. С возрастом эти цифры растут: после 90 лет почти 70% женщин страдают от выраженного остеопороза.

Почему кости теряют прочность

Главные причины — гормональные изменения, возраст, генетика и образ жизни. У женщин мощный удар по костям наносит менопауза: снижение уровня эстрогенов ускоряет вымывание кальция. У мужчин свою роль играет дефицит тестостерона.

"Есть факторы, на которые мы не можем повлиять: пол, возраст, наследственность, — объясняет говорит врач. — Но есть и те, что в наших руках. Курение, алкоголь, малоподвижность, нехватка белка, витамина D и кальция — все это шаги к хрупкости костей".

Существует мнение, что лишний вес якобы защищает от остеопороза. Самкова предупреждает: это миф.

"Жировая ткань не укрепляет кости, а наоборот, провоцирует воспаление и метаболические сбои. Гораздо важнее развивать мышцы. Именно они главный "корсет" костной системы, снижающий риск падений и переломов".

Первые признаки остеопороза часто остаются незамеченными. Снижение роста на несколько сантиметров, хронические боли в спине, сутулость — все это может говорить о компрессионных переломах позвонков. Но точный диагноз ставится после обследования.

Денситометрия — рентгеновский метод, который позволяет измерить минеральную плотность костей. Дополнительно врач назначает анализы крови для оценки уровня кальция, фосфора, витамина D и активности костных ферментов.

"Если рост человека уменьшился более чем на два сантиметра за несколько лет, это уже сигнал для проверки, — говорит Самкова. — Кость ломается изнутри, человек даже может этого не заметить".

Профилактика начинается с кухни и спортзала

Профилактика остеопороза — это не таблетки, а прежде всего образ жизни. Врач Андрей Мартюшев-Поклад, эксперт Национальной технологической инициативы "Хелснет", напоминает : после 40 лет обмен веществ замедляется, а после 60 ускоряется потеря мышечной массы.

"Организму нужен белок, — говорит он. — Без него кости теряют основу, ведь остеопороз — это не только дефицит кальция, но и белковая "дряхлость" костей".

Специалист советует ежедневно потреблять грамм-полтора белка на килограмм веса. Лучшие источники — мясо, рыба, яйца, творог и сыры. Не стоит бояться жиров: холестерин в зрелом возрасте не враг, а союзник нормального обмена веществ. Важно, чтобы в каждом приеме пищи были полезные жиры, стимулирующие отток желчи и работу кишечника.

Рацион пожилого человека должен быть простым и питательным: минимум сладостей и фастфуда, максимум цельных продуктов. Между ужином и завтраком врачи рекомендуют делать паузу не менее 12 часов для восстановления метаболизма.

Витамин D и кальций — союзники костей

После 50 лет суточная потребность в кальции составляет около 1000 миллиграммов. Это примерно три порции молочных продуктов в день: стакан молока, кусочек сыра и немного творога. Но с возрастом усвоение кальция ухудшается, поэтому часто требуется дополнительный прием в виде добавок.

"Не стоит бояться, что кальций осядет в сосудах, — отмечает Самкова. — Избыточное питание не вызывает кальциноз. Опасность появляется только при бесконтрольном приеме без наблюдения врача".

Кальций работает в тандеме с витамином D — без него минерал просто не усвоится. Поэтому особенно важно проводить время на солнце или принимать витаминные добавки в зимний период.

Перелом — первый сигнал

Перелом — не только травма, но и симптом. После первого перелома риск повторного возрастает вдвое, особенно в течение ближайших двух лет.

Если поражен позвоночник, пациенту иногда предлагают кифопластику — введение специального "цемента" в поврежденный позвонок. Однако последние исследования показывают, что консервативное лечение не уступает по эффективности.

"Кифопластика — не панацея, — отмечает Самкова. — Лучше укрепить кости и мышцы естественными способами".

А вот при переломе шейки бедра промедление недопустимо: протезирование должно быть выполнено в течение 48 часов, иначе резко возрастает риск осложнений и смертности.

Новое открытие канадских ученых из Университета Альберты вселяет надежду: исследователи выяснили, как младенцы так эффективно усваивают кальций из грудного молока. Выяснилось, что у них минералы всасываются в нижних отделах кишечника, где пища задерживается дольше.

У взрослых этот механизм "выключен", но ученые уже ищут способ его активировать: возможно, в будущем появятся препараты, которые позволят взрослому организму усваивать кальций столь же эффективно, как детскому.

Крепкие кости — это не только молоко и витамины. Это регулярные физические нагрузки, белковое питание, контроль веса и отказ от вредных привычек. Простые шаги: ходьба, плавание, йога — помогают сохранить баланс и координацию, предотвращая падения.

"Пейте воду, ешьте натуральные продукты, двигайтесь и спите достаточно. Это и есть профилактика остеопороза", — подытоживает Мартюшев-Поклад.

