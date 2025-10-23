Рейтинг@Mail.ru
Как не допустить развития остеопороза: советы врачей - РИА Новости, 23.10.2025
18:37 23.10.2025
Как не допустить развития остеопороза: советы врачей
Старение — процесс естественный, но его последствия порой становятся неожиданными. Одно из самых коварных возрастных заболеваний — остеопороз, "тихий вор... РИА Новости, 23.10.2025
Как не допустить развития остеопороза: советы врачей

© Depositphotos.comДевушка с болью в спине
© Depositphotos.com
Девушка с болью в спине
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Старение — процесс естественный, но его последствия порой становятся неожиданными. Одно из самых коварных возрастных заболеваний — остеопороз, "тихий вор костей". По статистике, почти каждый человек, доживший до старости, в той или иной форме сталкивается с этой проблемой.

Тихая эпидемия стареющих костей

Полностью вылечить остеопороз невозможно, но предупредить и замедлить его развитие вполне реально. В этом убеждена ревматолог Научно-клинического центра № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Ирина Самкова.
Остеопороз называют "немой эпидемией". Болезнь долго не проявляется, пока однажды человек не падает на ровном месте и не ломает кость. Часто первыми страдают позвонки, шейка бедра или лучевая кость. При этом переломы нередко происходят не от сильного удара, а буквально "на ровном месте", например, после кашля или неудачного движения.
© РИА Новости . Альфия ЕникееваПациенту делают компьютерную томографию коленного сустава
© РИА Новости . Альфия Еникеева
Пациенту делают компьютерную томографию коленного сустава
"Наш организм устроен удивительно: кость постоянно обновляется. Одни клетки строят новую ткань, другие разрушают старую. Но с возрастом процесс разрушения начинает побеждать, и скелет теряет плотность", — цитирует Самкову "Газета.ру".
По данным ВОЗ, остеопороз занимает четвертое место среди всех неинфекционных заболеваний — сразу после сердечно-сосудистых, онкологических и диабета. Среди россиян старше 50 лет признаки снижения плотности костей — остеопении выявляются у трети женщин и четверти мужчин. С возрастом эти цифры растут: после 90 лет почти 70% женщин страдают от выраженного остеопороза.

Почему кости теряют прочность

Главные причины — гормональные изменения, возраст, генетика и образ жизни. У женщин мощный удар по костям наносит менопауза: снижение уровня эстрогенов ускоряет вымывание кальция. У мужчин свою роль играет дефицит тестостерона.
© ИнфографикаПод воздействием фермента ароматазы (эстрогенсинтазы), вырабатываемой таламусом, мужские половые гормоны андростендион и тестостерон переходят в женские — эстрадиол и эстрон
Под воздействием фермента ароматазы (эстрогенсинтазы), вырабатываемой таламусом, мужские половые гормоны андростендион и тестостерон переходят в женские — эстрадиол и эстрон
© Инфографика
Под воздействием фермента ароматазы (эстрогенсинтазы), вырабатываемой таламусом, мужские половые гормоны андростендион и тестостерон переходят в женские — эстрадиол и эстрон
"Есть факторы, на которые мы не можем повлиять: пол, возраст, наследственность, — объясняетговорит врач. — Но есть и те, что в наших руках. Курение, алкоголь, малоподвижность, нехватка белка, витамина D и кальция — все это шаги к хрупкости костей".
Существует мнение, что лишний вес якобы защищает от остеопороза. Самкова предупреждает: это миф.
"Жировая ткань не укрепляет кости, а наоборот, провоцирует воспаление и метаболические сбои. Гораздо важнее развивать мышцы. Именно они главный "корсет" костной системы, снижающий риск падений и переломов".
Первые признаки остеопороза часто остаются незамеченными. Снижение роста на несколько сантиметров, хронические боли в спине, сутулость — все это может говорить о компрессионных переломах позвонков. Но точный диагноз ставится после обследования.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБоль в спине — главный симптом заболевания позвоночника
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Боль в спине — главный симптом заболевания позвоночника
Денситометрия — рентгеновский метод, который позволяет измерить минеральную плотность костей. Дополнительно врач назначает анализы крови для оценки уровня кальция, фосфора, витамина D и активности костных ферментов.
"Если рост человека уменьшился более чем на два сантиметра за несколько лет, это уже сигнал для проверки, — говорит Самкова. — Кость ломается изнутри, человек даже может этого не заметить".

Профилактика начинается с кухни и спортзала

Профилактика остеопороза — это не таблетки, а прежде всего образ жизни. Врач Андрей Мартюшев-Поклад, эксперт Национальной технологической инициативы "Хелснет", напоминает: после 40 лет обмен веществ замедляется, а после 60 ускоряется потеря мышечной массы.
"Организму нужен белок, — говорит он. — Без него кости теряют основу, ведь остеопороз — это не только дефицит кальция, но и белковая "дряхлость" костей".
© iStock.com / RomsonВзбитые желтки и белки
© iStock.com / Romson
Взбитые желтки и белки
Специалист советует ежедневно потреблять грамм-полтора белка на килограмм веса. Лучшие источники — мясо, рыба, яйца, творог и сыры. Не стоит бояться жиров: холестерин в зрелом возрасте не враг, а союзник нормального обмена веществ. Важно, чтобы в каждом приеме пищи были полезные жиры, стимулирующие отток желчи и работу кишечника.
Рацион пожилого человека должен быть простым и питательным: минимум сладостей и фастфуда, максимум цельных продуктов. Между ужином и завтраком врачи рекомендуют делать паузу не менее 12 часов для восстановления метаболизма.

Витамин D и кальций — союзники костей

После 50 лет суточная потребность в кальции составляет около 1000 миллиграммов. Это примерно три порции молочных продуктов в день: стакан молока, кусочек сыра и немного творога. Но с возрастом усвоение кальция ухудшается, поэтому часто требуется дополнительный прием в виде добавок.
© iStock.com / AzmanJakaМолоко и смузи
© iStock.com / AzmanJaka
Молоко и смузи
"Не стоит бояться, что кальций осядет в сосудах, — отмечает Самкова. — Избыточное питание не вызывает кальциноз. Опасность появляется только при бесконтрольном приеме без наблюдения врача".
Кальций работает в тандеме с витамином D — без него минерал просто не усвоится. Поэтому особенно важно проводить время на солнце или принимать витаминные добавки в зимний период.

Перелом — первый сигнал

Перелом — не только травма, но и симптом. После первого перелома риск повторного возрастает вдвое, особенно в течение ближайших двух лет.
Если поражен позвоночник, пациенту иногда предлагают кифопластику — введение специального "цемента" в поврежденный позвонок. Однако последние исследования показывают, что консервативное лечение не уступает по эффективности.
© iStock.com / MariakrayТравма мизинца
© iStock.com / Mariakray
Травма мизинца
"Кифопластика — не панацея, — отмечает Самкова. — Лучше укрепить кости и мышцы естественными способами".
А вот при переломе шейки бедра промедление недопустимо: протезирование должно быть выполнено в течение 48 часов, иначе резко возрастает риск осложнений и смертности.
Новое открытие канадских ученых из Университета Альберты вселяет надежду: исследователи выяснили, как младенцы так эффективно усваивают кальций из грудного молока. Выяснилось, что у них минералы всасываются в нижних отделах кишечника, где пища задерживается дольше.
© Фото : FreepikБелок в продуктах
© Фото : Freepik
Белок в продуктах
У взрослых этот механизм "выключен", но ученые уже ищут способ его активировать: возможно, в будущем появятся препараты, которые позволят взрослому организму усваивать кальций столь же эффективно, как детскому.
Крепкие кости — это не только молоко и витамины. Это регулярные физические нагрузки, белковое питание, контроль веса и отказ от вредных привычек. Простые шаги: ходьба, плавание, йога — помогают сохранить баланс и координацию, предотвращая падения.
"Пейте воду, ешьте натуральные продукты, двигайтесь и спите достаточно. Это и есть профилактика остеопороза", — подытоживает Мартюшев-Поклад.
© РИА Новости / Владимир ВяткинМеждународный день йоги в Таганском парке в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Международный день йоги в Таганском парке в Москве
Чем раньше человек начнет заботиться о своих костях, тем дольше сохранит легкость движения, силу и независимость — то, что с возрастом становится роскошью.
 
 
 
