Вожатые будут соревноваться на финале чемпионата "Профессионалы"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, в компетенции "Вожатская деятельность" продемонстрируют сочетание педагогического мастерства и технологических навыков, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Участники покажут умение организовывать отрядные и коллективные творческие дела, проводить флаг-шоу и флешмобы, работать с большой аудиторией воспитанников, а также интегрировать в воспитательный процесс робототехническое оборудование.

"Современный вожатый должен обладать классическими умениями – организаторскими, коммуникативными, творческими, должен знать большое количество игр и форм работы с детьми. Сегодня вожатый, обладающий такими навыками, – это специалист нового поколения, который совмещает педагогическую функцию с ролью наставника в области естественных и технических дисциплин", – приводит пресс-служба слова главного эксперта компетенции Марии Бабалаевой.

Чемпионат "Профессионалы" проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.

Финал чемпионата в 2025 году проводится по трем тематическим блокам компетенций в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге – образование, медицина, сервис, производство и инженерные технологии.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.