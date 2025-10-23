Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: более 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
13:36 23.10.2025
Воробьев: более 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье
Свыше 700 игровых детских площадок планируется обновить в Подмосковье в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.10.2025
Воробьев: более 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье

Воробьев: свыше 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье в 2025 году

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Свыше 700 игровых детских площадок планируется обновить в Подмосковье в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С 2013 года мы в Подмосковье реализуем большую программу – обустраиваем для наших ребятишек современные игровые площадки. За это время их появилось уже больше 1,6 тысячи, а в этом году планируем сделать ещё 735. Стараемся делать так, чтобы дети могли с интересом и пользой проводить время. Поэтому, помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаём тематические комплексы: например, про космос, географию или физику", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана
22 октября, 18:53
По данным пресс-службы, сейчас работы завершены на 704 детских игровых площадках, до конца октября модернизируют еще 31.
Так, в Наро-Фоминске обновили детскую площадку на улице Калинина. Игровая зона оформлена в тематике "Путешествие", что позволяет детям погрузиться в мир фантазий и приключений.
Детская площадка в микрорайоне Дзержинец в Пушкино выполнена в тематике "Атом". Ребенок может здесь не только бегать, прыгать, кататься с горки, но и узнавать много нового – что такое атом, из каких частиц он состоит, какие заряды имеют электроны и протоны.
В первом квартале в Лыткарине площадка представлена в тематике "Большое приключение". Это целое игровое пространство для активных игр и развития фантазии.
Новый раздел запустили в подмосковном мобильном приложении "Добродел"
Вчера, 12:42
 
Новости Подмосковья Московская область (Подмосковье) Наро-Фоминск Пушкино Андрей Воробьев
 
 
