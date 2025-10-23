https://ria.ru/20251023/vorobev-2050072539.html
Воробьев: более 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье
Воробьев: более 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье - РИА Новости, 23.10.2025
Воробьев: более 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье
Свыше 700 игровых детских площадок планируется обновить в Подмосковье в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:36:00+03:00
2025-10-23T13:36:00+03:00
2025-10-23T13:36:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
пушкино
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/34/1497303466_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_2338321986c8ce0cd5fa3eb2cfe534a6.jpg
https://ria.ru/20251022/proekt-2049917594.html
https://ria.ru/20251023/razdel-2050054981.html
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
пушкино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/34/1497303466_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_81806ff387d770357f26c94b04709027.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), наро-фоминск, пушкино, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Пушкино, Андрей Воробьев
Воробьев: более 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье
Воробьев: свыше 700 игровых детских площадок обновят в Подмосковье в 2025 году
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Свыше 700 игровых детских площадок планируется обновить в Подмосковье в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С 2013 года мы в Подмосковье реализуем большую программу – обустраиваем для наших ребятишек современные игровые площадки. За это время их появилось уже больше 1,6 тысячи, а в этом году планируем сделать ещё 735. Стараемся делать так, чтобы дети могли с интересом и пользой проводить время. Поэтому, помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаём тематические комплексы: например, про космос, географию или физику", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, сейчас работы завершены на 704 детских игровых площадках, до конца октября модернизируют еще 31.
Так, в Наро-Фоминске обновили детскую площадку на улице Калинина. Игровая зона оформлена в тематике "Путешествие", что позволяет детям погрузиться в мир фантазий и приключений.
Детская площадка в микрорайоне Дзержинец в Пушкино выполнена в тематике "Атом". Ребенок может здесь не только бегать, прыгать, кататься с горки, но и узнавать много нового – что такое атом, из каких частиц он состоит, какие заряды имеют электроны и протоны.
В первом квартале в Лыткарине площадка представлена в тематике "Большое приключение". Это целое игровое пространство для активных игр и развития фантазии.