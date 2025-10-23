Губернатор Ямала обсудил с тренерами развитие волейбола в регионе

САЛЕХАРД, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в Новый Уренгой обсудил с тренерами и игроками развитие волейбола в регионе, сообщает правительство ЯНАО.

По данным властей, в ходе поездки в Новый Уренгой глава региона провел ряд встреч, направленных на развитие юношеского и профессионального волейбола в регионе. На встрече с тренерами, представляющими различные города округа, от Нового Уренгоя до Муравленко, обсуждались важные вопросы, касающиеся использования Единой карты жителя Ямала "Морошка" для учета посещаемости занятий, финансирования поездок юных спортсменов и системы оплаты труда тренеров. Дмитрий Артюхов подчеркнул значимость волейбола как самого популярного вида спорта на Ямале и выразил свою поддержку в его развитии.

"Волейбол – самый популярный вид спорта на Ямале. Я возглавляю попечительский совет федерации волейбола в регионе, очень люблю этот спорт и переживаю за его развитие. Важно, чтобы он развивался в самых разных направлениях: профессиональная команда "ФАКЕЛ ЯМАЛ", пляжники и снежники, и ключевое – массовый и детский спорт. Важно, чтобы в каждом городе и районе были отличные возможности для занятий, воспитания юных чемпионов, чтобы была достойная материальная база, комфортные условия для тренеров и спортсменов", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.

Одним из ключевых вопросов на встрече с губернатором стало финансирование выездов молодёжных волейбольных команд возрастом до 14 лет. Его подняла представитель федерации волейбола Ямала Татьяна Пименова. По ее словам, расходы покрывают родители, муниципальные бюджеты и сама федерация и попросила главу региона оказать содействие юным спортсменам. Артюхов согласился с необходимостью поддержки участия сильнейших сборных муниципалитетов в соревнованиях на уровне УрФО. Кроме того, участники мероприятия обсудили систему оценки труда тренеров. Губернатор отметил, что одним из основных критериев должны быть результаты и достижения воспитанников.