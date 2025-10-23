Рейтинг@Mail.ru
11:44 23.10.2025
Водитель, пытавшийся наехать на ворота посольства в Бухаресте, был без прав
Водитель, пытавшийся наехать на ворота посольства в Бухаресте, был без прав
Румын, пытавшийся наехать на ворота посольства РФ в Бухаресте, находился под действием психоактивных веществ и не имел действительного водительского... РИА Новости, 23.10.2025
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Румын, пытавшийся наехать на ворота посольства РФ в Бухаресте, находился под действием психоактивных веществ и не имел действительного водительского удостоверения, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее в четверг румынское телевидение Digi24 сообщало, что мужчина в Румынии пытался на автомобиле протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте. Он был задержан.
"Последующее расследование показало, что на момент задержания гражданин находился под действием психоактивных веществ и не имел действительного водительского удостоверения", - говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии пояснили, что в ночь на четверг гражданин Румынии 53-х лет подъехал на легковом автомобиле к центральным воротам посольства. "Один из находившихся на посту сотрудников Румынской жандармерии попытался с ним поговорить, но гражданин повел себя неадекватно, начал громко кричать и попытался уехать, однако был задержан жандармами и находившейся рядом с посольством антитеррористической бригадой Румынской службы безопасности", - уточняется в сообщении.
Автомобиль, въехавший в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома
00:07
 
