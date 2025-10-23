Водитель, пытавшийся наехать на ворота посольства в Бухаресте, был без прав

В дипмиссии пояснили, что в ночь на четверг гражданин Румынии 53-х лет подъехал на легковом автомобиле к центральным воротам посольства. "Один из находившихся на посту сотрудников Румынской жандармерии попытался с ним поговорить, но гражданин повел себя неадекватно, начал громко кричать и попытался уехать, однако был задержан жандармами и находившейся рядом с посольством антитеррористической бригадой Румынской службы безопасности", - уточняется в сообщении.