https://ria.ru/20251023/vnukovo-2050031797.html
Аэропорт "Внуково" заработал в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" заработал в штатном режиме - РИА Новости, 23.10.2025
Аэропорт "Внуково" заработал в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" работает штатно, расписание полетов выполняется в соответствии с установленными регламентами, очередей и скопления пассажиров в терминале... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:46:00+03:00
2025-10-23T11:46:00+03:00
2025-10-23T11:49:00+03:00
внуково (аэропорт)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8fde996fa49fb903bbdd2041b59fa6cd.jpg
https://ria.ru/20251023/domodedovo-2050027651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e1a6dc776d18f647f3a320eda61dbdf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внуково (аэропорт), россия, происшествия
Внуково (аэропорт), Россия, Происшествия
Аэропорт "Внуково" заработал в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" заработал в штатном режиме, очередей нет
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает штатно, расписание полетов выполняется в соответствии с установленными регламентами, очередей и скопления пассажиров в терминале нет, сообщила авиагавань.
Ранее в четверг аэропорт сообщил, что из-за ограничений для безопасности временно приостановил вылет воздушных судов, прием рейсов на посадку идет штатно.
"Международный аэропорт "Внуково
" работает в штатном режиме. На данный момент очередей и скопления пассажиров в терминале нет. Расписание полетов выполняется в соответствии с установленными регламентами", - сообщили в авиагавани.