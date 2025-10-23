https://ria.ru/20251023/vklad-2050190546.html
Путин отметил вклад России в мировой энергобаланс
Вклад России в мировой энергобаланс очень значителен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Путин назвал вклад России в мировой энергобаланс значительным