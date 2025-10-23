Рейтинг@Mail.ru
На LIVE Арена прошел гала-ужин Российской национальной премии "Виктория"
Шоубиз
 
22:43 23.10.2025
На LIVE Арена прошел гала-ужин Российской национальной премии "Виктория"
На LIVE Арена прошел гала-ужин Российской национальной премии "Виктория" - РИА Новости, 23.10.2025
На LIVE Арена прошел гала-ужин Российской национальной премии "Виктория"
В роскошном зале Sky Lounge уже ставшей легендарной LIVE Арена прошел традиционный гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Этот вечер... РИА Новости, 23.10.2025
На LIVE Арена прошел гала-ужин Российской национальной премии "Виктория"

На гала-ужин премии "Виктория" в LIVE Арена съехались звезды российской эстрады

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В роскошном зале Sky Lounge уже ставшей легендарной LIVE Арена прошел традиционный гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Этот вечер считается одним из самых значимых в календаре отечественного шоу-бизнеса. Он собрал академиков премии, среди которых - звёзды российской эстрады, влиятельные продюсеры, ведущие представители медиасферы.
Гала-ужин положил начало голосованию за произведения (музыкальные треки, видео, тексты песен), созданные с октября 2024 по сентябрь 2025 г. Также состоялась традиционная жеребьевка, которая определила состав контрольной комиссии из числа академиков премии. Основная задача членов комиссии - контролировать прозрачность голосования и его результатов. В ее состав вошли: Михаил Богомолов Михаил, Павел Балашов, Алена Свиридова Алена, Владимир Назаренко, Ирина Грибулина, Михаил Шуфутинский Михаил, Денис Ковальский.
Телеведущая Яна Чурикова во время фотосессии на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии Виктория-2026 в Москве
Ведущей мероприятия стала журналист Яна Чурикова. Торжественный вечер открыл Юрий Костин — президент Фонда поддержки отечественной музыки и Премии "Виктория", президент ГПМ радио. "Сегодня мы даем старт голосованию, - сказал он. - Победят сильнейшие, в этом нет сомнений. Призываю членов жюри голосовать профессионально, вдумчиво, справедливо оценивая качество работ".
С приветственным словом выступил Михаил Гуцериев — поэт, композитор, продюсер, меценат, один из учредителей премии:
«
"Наша музыка, наша эстрада, наши стихи созданы для того, чтобы дарить радость и побуждать к размышлениям. В эпоху Советского Союза мир мало знал о нас, но за последние 25–30 лет мы значительно продвинулись вперёд. Уверен, что в ближайшие 25–30 лет наши музыканты, композиторы и исполнители будут звучать по всему миру. Мы сейчас только в начале пути — прошли едва ли треть от намеченного.
«
Первые десять лет премия работала в убыток, но в прошлом году мы впервые вышли в ноль. Это важный показатель того, что мы движемся в правильном направлении".
На сцену также вышел сооснователь "Виктории", народный артист России, композитор Игорь Крутой:
"Отрадно, что премия "Виктория" сегодня объединила профессиональное музыкальное сообщество страны в единое целое. По сути, наша премия стала единым творческим профсоюзом, способствующим развитию нашей музыкальной культуры".
Среди почётных гостей вечера были Ани Лорак, Стас Михайлов, Юлия Савичева, Нюша, Филипп Киркоров, Наташа Королёва, Михаил Шуфутинский, Александр Ревва, Яна Рудковская, Алена Свиридова, Стас Намин, DJ Dmixer, Mia Boyka, Ольга Серябкина, ST, Ольга Бузова, Татьяна Куртукова, Султан Лагучев , Юлия Паршута, Леша Свик, Анна Седокова , Сергей Ревтов, Алёна Жигалова, Александра Попова, Алла Рид, Мария Янковская, Стас Ярушин , Ева Власова, Наталия Власова, Олеся Судзиловская, Люся Чеботина, Юлианна Караулова и другие.
Торжественная церемония награждения состоится 14 марта 2026 года на сцене LIVE Арены. Шорт-листы финалистов будут объявлены на специальной пресс-конференции после завершения голосования. Имена лауреатов "Виктории" станут известны только в ходе торжественной церемонии.
Создатели "Золотого Граммофона" удивили новым дизайном знаменитой статуэтки
9 октября, 22:56
 
Шоубиз
 
 
