Семья французского велосипедиста увидела его видеообращение из России

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Семья велосипедиста из Франции Софиана Сехили увидела его видеообращение, записанное в интервью РИА Новости, выражает благодарность агентству за это видеоприветствие и объективность, сообщила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир.

"Семья Софиана (Сехили - ред.) поблагодарила РИА Новости за видеоматериалы с участием Софиана, а также за новости, которые РИА Новости опубликовали в отношении Софиана... Благодарны, что новостные статьи показывают Софиана как великого спортсмена и доброго человека, которым он и является", - передала их слова Кушнир в разговоре с агентством.