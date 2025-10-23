Семья французского велосипедиста увидела его видеообращение из России

Рейтинг@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Семья велосипедиста из Франции Софиана Сехили увидела его видеообращение, записанное в интервью РИА Новости, выражает благодарность агентству за это видеоприветствие и объективность, сообщила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир.
Сехили дал эксклюзивное интервью РИА Новости в октябре и записал в том числе видеопривет своей семье: выражал надежду на скорую встречу.
"Семья Софиана (Сехили - ред.) поблагодарила РИА Новости за видеоматериалы с участием Софиана, а также за новости, которые РИА Новости опубликовали в отношении Софиана... Благодарны, что новостные статьи показывают Софиана как великого спортсмена и доброго человека, которым он и является", - передала их слова Кушнир в разговоре с агентством.
Адвокат отметила, что семья велосипедиста из Франции "очень ждёт его дома".
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. На данный момент содержание Сехили под стражей продлено до 3 ноября.
Руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева в среду сообщала РИА Новости, что Пограничный районный суд 23 октября начнет рассмотрение уголовного дела французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Французский велосипедист в интервью РИА Новости в октябре заявлял, что талантливые спортсмены, в том числе российские, должны участвовать в международных соревнованиях и иметь шанс бороться за медали самого высокого уровня. По его мнению, спорт - это страсть, объединяющая людей, и не следует смешивать спорт и политику. Он также рассказал агентству, что считает победу в Tour Divide в 2022 году своей главной победой, которую он одержал в велоспорте. Велогонщики преодолевают почти 4,3 тысячи километра от канадского Банфа до Антилоп-Уэллс в Нью-Мексико, США через горные перевалы и обдуваемые ветрами долины. Tour Divide называют одной из сложнейших многодневок в мире. Победа в этой велогонке считается очень престижной.
В изоляторе Уссурийска Сехили, помимо адвоката, посетил и председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
