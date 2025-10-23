"Есть куда сплавить хлам". Японцы поглумились над Киевом

"Хочу отметить, что в достигнутом соглашении не сказано, кто заплатит за этот аттракцион невероятной щедрости. А ведь это вовсе не безвозмездная передача. Все говорят, что истребители Gripen недорогие, но это только с точки зрения эксплуатационных расходов. Закупочная цена составляет примерно 100–150 миллионов долларов за самолет, а для таких небольших истребителей это дороговато. За сотню самолетов придется выложить свыше полутора триллионов иен. Интересно, кто же это все оплатит?" — отметил очередной читатель.