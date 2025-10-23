Рейтинг@Mail.ru
19:27 23.10.2025 (обновлено: 19:42 23.10.2025)
"Есть куда сплавить хлам". Японцы поглумились над Киевом
Японские читатели сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможная отправка шведских истребителей Gripen не поможет Киеву переломить ситуацию на фронте, а... РИА Новости, 23.10.2025
"Есть куда сплавить хлам". Японцы поглумились над Киевом

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee OsberryШведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Японские читатели сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможная отправка шведских истребителей Gripen не поможет Киеву переломить ситуацию на фронте, а также усомнились в возможностях Украины оплатить их поставки.
"Истребитель Gripen, конечно, неплох, но он не сравнится с F-22 или F-35. К тому же, Украине нужно не только оружие, но и войска. Они не смогут вернуть территорию, если только НАТО не впишется, а она не впишется. Долго еще мечтать будете?" — написал пользователь.
"Прекрасно, просто прекрасно. Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку. А кто сможет? Лишь бы не мы. Япония ни за что не должна участвовать в этом", — подчеркнул второй читатель.
"Ну да, конечно, очередной "переломный момент". До этого Украина превозносила Leopard II, потом нам с большой помпой сообщили о поставках истребителей F-16, но все они так и не оправдали возложенных на них ожиданий. И переломить ничего не смогли. Полагаю, здесь будет то же самое", — считает еще один комментатор.
"Хочу отметить, что в достигнутом соглашении не сказано, кто заплатит за этот аттракцион невероятной щедрости. А ведь это вовсе не безвозмездная передача. Все говорят, что истребители Gripen недорогие, но это только с точки зрения эксплуатационных расходов. Закупочная цена составляет примерно 100–150 миллионов долларов за самолет, а для таких небольших истребителей это дороговато. За сотню самолетов придется выложить свыше полутора триллионов иен. Интересно, кто же это все оплатит?" — отметил очередной читатель.
Jas Gripen E - истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
