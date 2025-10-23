"Есть куда сплавить хлам". Японцы поглумились над Киевом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Японские читатели сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможная отправка шведских истребителей Gripen не поможет Киеву переломить ситуацию на фронте, а также усомнились в возможностях Украины оплатить их поставки.
"Прекрасно, просто прекрасно. Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку. А кто сможет? Лишь бы не мы. Япония ни за что не должна участвовать в этом", — подчеркнул второй читатель.
"Ну да, конечно, очередной "переломный момент". До этого Украина превозносила Leopard II, потом нам с большой помпой сообщили о поставках истребителей F-16, но все они так и не оправдали возложенных на них ожиданий. И переломить ничего не смогли. Полагаю, здесь будет то же самое", — считает еще один комментатор.
"Хочу отметить, что в достигнутом соглашении не сказано, кто заплатит за этот аттракцион невероятной щедрости. А ведь это вовсе не безвозмездная передача. Все говорят, что истребители Gripen недорогие, но это только с точки зрения эксплуатационных расходов. Закупочная цена составляет примерно 100–150 миллионов долларов за самолет, а для таких небольших истребителей это дороговато. За сотню самолетов придется выложить свыше полутора триллионов иен. Интересно, кто же это все оплатит?" — отметил очередной читатель.
Jas Gripen E - истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
