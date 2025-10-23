Рейтинг@Mail.ru
Киев игнорирует нормы международного гуманитарного права, рассказал эксперт - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 23.10.2025
Киев игнорирует нормы международного гуманитарного права, рассказал эксперт
Киев игнорирует нормы международного гуманитарного права, рассказал эксперт - РИА Новости, 23.10.2025
Киев игнорирует нормы международного гуманитарного права, рассказал эксперт
Киев давно и системно игнорирует нормы международного гуманитарного права, сообщил военный эксперт Андрей Марочко во время онлайн-конференции "На пути к... РИА Новости, 23.10.2025
в мире, киев, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Андрей Марочко
Киев игнорирует нормы международного гуманитарного права, рассказал эксперт

Марочко: Киев давно и системно игнорирует нормы международного права

© РИА НовостиАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Андрей Марочко. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Киев давно и системно игнорирует нормы международного гуманитарного права, сообщил военный эксперт Андрей Марочко во время онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".
"Киев давно и системно игнорирует нормы международного гуманитарного права, предпочитая использовать военные возможности, предоставленные им западниками, в войне против мирного населения. Но военные преступления не имеют срока давности", - сообщил Марочко.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАндрей Марочко
 
 
