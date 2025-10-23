https://ria.ru/20251023/ukraina-2050109436.html
Судьба Украины находится в чужих руках, заявил Орбан
Судьба Украины находится в чужих руках, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2025
Судьба Украины находится в чужих руках, заявил Орбан
Украина уже давно не суверенное государство, ее судьба в чужих руках, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:52:00+03:00
2025-10-23T15:52:00+03:00
2025-10-23T17:49:00+03:00
в мире
украина
виктор орбан
украина
в мире, украина, виктор орбан
В мире, Украина, Виктор Орбан
Судьба Украины находится в чужих руках, заявил Орбан
Орбан: Украина давно не суверенное государство