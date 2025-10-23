В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 8.45.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.