Учитель из Ростовской области получила премию "За нравственный подвиг"
Учитель из Ростовской области получила премию "За нравственный подвиг" - 23.10.2025
Учитель из Ростовской области получила премию "За нравственный подвиг"
Победителя регионального этапа конкурса "За нравственный подвиг учителя" определили в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:35:00+03:00
2025-10-23T15:35:00+03:00
2025-10-23T16:30:00+03:00
Учитель из Ростовской области получила премию "За нравственный подвиг"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Победителя регионального этапа конкурса "За нравственный подвиг учителя" определили в Ростовской области, сообщает правительство региона.
Отмечается, что решением губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря премия в 50 тысяч рублей присуждена Ирине Пленерт - учителю основ духовно-нравственной культуры народов России, географии, технологии гимназии №20 имени Станчева поселка Каменоломни Октябрьского района.
"Ирина Альбертовна завоевала гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя"", - сказано в сообщении.
На региональный этап конкурса поступило более 200 работ от учителей школ, казачьих кадетских корпусов, лицеев, техникумов, колледжей, педагогов допобразования, воспитателей детсадов. Помимо гран-при, жюри отметило еще пять работ-победителей. Шесть педагогов получили поощрительные призы.
Награждение победителей пройдет на XXX Димитриевских образовательных чтениях в ноябре в донской столице.
"Учителя делают нас такими, какие мы есть. И не просто дают знания, а открывают главные жизненные истины. Их мудрость, терпение и душевная щедрость помогают раскрыться самым разным талантам, закладывают нравственный фундамент, на котором человек строит свое будущее", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Ежегодный всероссийский конкурс в сфере педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" проходит в 20-й раз. Он направлен на выявление творческих способностей педагогов, а также поддержку их инновационных разработок в сфере образования. Его целью является укрепление взаимодействия церковных и светских систем образования через выявление и распространение лучших методик воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодежью.