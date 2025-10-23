Учитель из Ростовской области получила премию "За нравственный подвиг"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Победителя регионального этапа конкурса "За нравственный подвиг учителя" определили в Ростовской области, сообщает правительство региона.

Отмечается, что решением губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря премия в 50 тысяч рублей присуждена Ирине Пленерт - учителю основ духовно-нравственной культуры народов России, географии, технологии гимназии №20 имени Станчева поселка Каменоломни Октябрьского района.

"Ирина Альбертовна завоевала гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя"", - сказано в сообщении.

На региональный этап конкурса поступило более 200 работ от учителей школ, казачьих кадетских корпусов, лицеев, техникумов, колледжей, педагогов допобразования, воспитателей детсадов. Помимо гран-при, жюри отметило еще пять работ-победителей. Шесть педагогов получили поощрительные призы.

Награждение победителей пройдет на XXX Димитриевских образовательных чтениях в ноябре в донской столице.

"Учителя делают нас такими, какие мы есть. И не просто дают знания, а открывают главные жизненные истины. Их мудрость, терпение и душевная щедрость помогают раскрыться самым разным талантам, закладывают нравственный фундамент, на котором человек строит свое будущее", - приводятся в сообщении слова губернатора.