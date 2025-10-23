Турция изучит запрос России о смерти Абакарова, сообщил источник

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Турция изучит поступивший из России запрос о смерти предполагаемого создателя Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакары Абакарова, однако детали следственных действий разглашаться не будут, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.
Верховный суд Дагестана ранее перешёл к заочному рассмотрению дела против трёх обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, среди которых числится Абакаров. Турецкие СМИ со ссылкой на дагестанскую диаспору сообщили об обнаружении его тела в Стамбуле. После этого Верховный суд Дагестана направил через Минюст России запрос турецким властям о подтверждении факта смерти фигуранта.
"Если запрос поступил, турецкая сторона его изучит. Но детали расследования и координации не будут разглашаться для СМИ", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг смерти Абакарова в Турции.
В организации беспорядков в аэропорту Махачкалы обвиняются Абакаров, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в РФ) и Исраил Ахмеднабиев (известен по террористической деятельности как Абу Умар Саситлинский), все трое находятся в розыске.
По данным следствия, 29 октября 2023 года они размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.