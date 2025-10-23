Турция изучит запрос России о смерти Абакарова, сообщил источник

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Турция изучит поступивший из России запрос о смерти предполагаемого создателя Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакары Абакарова, однако детали следственных действий разглашаться не будут, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.

В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.