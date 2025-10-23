В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Киеве с 0.33 мск.
По данным карты, тревога также объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве прогремели взрывы
Вчера, 23:18