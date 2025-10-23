Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России - РИА Новости, 23.10.2025
11:58 23.10.2025
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России - РИА Новости, 23.10.2025
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
Российские стратегические ядерные силы во всех отношениях превосходят вооружения других стран, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 23.10.2025
2025
1920
1920
true
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России

MWM: российские ядерные силы имеют полный паритет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские стратегические ядерные силы во всех отношениях превосходят вооружения других стран, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"(Российские — Прим. ред.) ядерные силы обладают полным паритетом", — говорится в материале.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
Вчера, 14:28
Издание отмечает, что сухопутные и морские силы российской ядерной триады занимают ведущие позиции в мире.
На сайте Кремля в четверг сообщили, что Президент Владимир Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.
Министерство обороны России опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил
Вчера, 14:54
 
