Рейтинг@Mail.ru
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 23.10.2025 (обновлено: 16:24 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/tramp-2050114679.html
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов
Длительность шатдаунов за время двух президентских сроков Дональда Трампа побила рекорд по сравнению с другими президентами США, сообщает портал Axios. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:18:00+03:00
2025-10-23T16:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148131/64/1481316449_0:0:4388:2469_1920x0_80_0_0_c377ae71f7f1d9170c93ef8c6a2a9c09.jpg
https://ria.ru/20250929/tramp-2045161095.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148131/64/1481316449_191:0:4214:3017_1920x0_80_0_0_1f65492a336b2d1ee8e39cf0cb614759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов

Axios: Трамп за два срока побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Длительность шатдаунов за время двух президентских сроков Дональда Трампа побила рекорд по сравнению с другими президентами США, сообщает портал Axios.
"Трамп в четверг побил рекорд по шатдаунам правительства, ранее поставленный бывшим президентом Картером", - пишет портал.
Отмечается, что длительность шатдаунов за время двух президентских сроков Трампа по состоянию на четверг суммарно составила 57 дней.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Демократам в США дали последний шанс согласовать предотвращение "шатдауна"
29 сентября, 15:57
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала