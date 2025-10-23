https://ria.ru/20251023/tramp-2050114679.html
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов
Длительность шатдаунов за время двух президентских сроков Дональда Трампа побила рекорд по сравнению с другими президентами США, сообщает портал Axios. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:18:00+03:00
2025-10-23T16:18:00+03:00
2025-10-23T16:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148131/64/1481316449_0:0:4388:2469_1920x0_80_0_0_c377ae71f7f1d9170c93ef8c6a2a9c09.jpg
https://ria.ru/20250929/tramp-2045161095.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148131/64/1481316449_191:0:4214:3017_1920x0_80_0_0_1f65492a336b2d1ee8e39cf0cb614759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов
Axios: Трамп за два срока побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов