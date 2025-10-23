Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил надежду на "скорое" окончание конфликта на Украине
00:41 23.10.2025 (обновлено: 12:09 23.10.2025)
Трамп выразил надежду на "скорое" окончание конфликта на Украине
Трамп выразил надежду на "скорое" окончание конфликта на Украине
Трамп выразил надежду на "скорое" окончание конфликта на Украине

Трамп надеется на скорое окончание конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на "скорое" окончание конфликта на Украине.
"Мы покончим с этим. Надеюсь, скоро", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Рютте.
Трамп призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия
© 2025 МИА «Россия сегодня»
