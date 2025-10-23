https://ria.ru/20251023/top-2050141478.html
Кубанские санатории вошли в топ лучших здравниц России
Кубанские санатории вошли в топ-100 лучших здравниц России, в числе лучших - здравницы Сочи, Анапы, Геленджика и Лабинска, сообщили в пресс-службе администрации РИА Новости, 23.10.2025
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Кубанские санатории вошли в топ-100 лучших здравниц России, в числе лучших - здравницы Сочи, Анапы, Геленджика и Лабинска, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Пятнадцать санаториев Краснодарского края вошли в топ-100 лучших здравниц России. Итоги рейтинга подвели в Москве на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности". В число лучших вошли здравницы Сочи, Анапы, Геленджика и Лабинска. Примечательно, что в топе представлены не только наши морские курорты, но и предгорные", - следует из данных пресс-службы краевой администрации.
Как отмечается, всего в регионе работает больше 200 санаториев, до конца года планируется открытие еще одного. В прошлом году в кубанских здравницах отдохнули и укрепили здоровье почти 2 миллиона человек.
В Краснодарском крае заполняемость здравниц ежегодно в среднем составляет 70%, летом 2024 года она достигала 85-90%.
Наряду с топ-100 здравниц России, в рамках форума отмечалась "Лучшая бальнео- и грязелечебница". Награду получил сочинский бальнеологический курорт в Мацесте.
Кроме того, отметили в пресс-службе, семь кубанских санаториев вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса "Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2025". В этом году на конкурс было подано 123 проекта из разных российских регионов. Они подавались в двух категориях: "Классика" - три звезды и ниже, и "Премиум" - четыре-пять звезд.