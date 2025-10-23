Кубанские санатории вошли в топ лучших здравниц России

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Кубанские санатории вошли в топ-100 лучших здравниц России, в числе лучших - здравницы Сочи, Анапы, Геленджика и Лабинска, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Пятнадцать санаториев Краснодарского края вошли в топ-100 лучших здравниц России. Итоги рейтинга подвели в Москве на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности". В число лучших вошли здравницы Сочи, Анапы, Геленджика и Лабинска. Примечательно, что в топе представлены не только наши морские курорты, но и предгорные", - следует из данных пресс-службы краевой администрации.

Как отмечается, всего в регионе работает больше 200 санаториев, до конца года планируется открытие еще одного. В прошлом году в кубанских здравницах отдохнули и укрепили здоровье почти 2 миллиона человек.

В Краснодарском крае заполняемость здравниц ежегодно в среднем составляет 70%, летом 2024 года она достигала 85-90%.

Наряду с топ-100 здравниц России, в рамках форума отмечалась "Лучшая бальнео- и грязелечебница". Награду получил сочинский бальнеологический курорт в Мацесте.